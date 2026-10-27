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बालोद की खूनी बहू को आजीवन कारावास, प्रेमी को भी सजा, ससुर को करंट से दी थी मौत

बालोद की खूनी बहू को आजीवन कारावास ( Etv Bharat )

बालोद : जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड़ेनाडी में ससुर की बिजली करंट लगाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है.अपर सत्र न्यायालय (ADJ) बालोद ने ठोस वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की बहू और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला 24 अक्टूबर को सुनाया है.





श्मशान ले जाने की थी तैयारी, ग्रामीणों की सतर्कता से खुली पोल

घटना 16 जुलाई 2025 की रात की है. ग्राम खड़ेनाडी निवासी मनोहर निर्मलकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.अगली सुबह परिजन और बहू शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाने की तैयारी कर रहे थे.इसी दौरान कुछ ग्रामीणों की नजर मृतक के चेहरे, गले और माथे पर मौजूद जलने और चोट के निशानों पर पड़ी. ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तत्काल डौंडीलोहारा पुलिस को सूचना दे दी.मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह बिजली का करंट लगना सामने आई.