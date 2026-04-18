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6 साल की मासूम से दुष्कर्म, 10 साल बाद FIR, 13 साल बाद उम्रकैद.. बिहार की बेटी को मिला इंसाफ

जमुई: कानून के हाथ लंबे होते हैं और पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है, जमुई की एक हृदयविदारक घटना ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है. रिश्तों को कलंकित करने वाले एक ऐसे ही मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

दोषी को आजीवन कारावास: अदालत ने अभियुक्त पंकज कुमार सिन्हा को एक नाबालिग के साथ जघन्य दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 33 पन्नों के इस विस्तृत फैसले में कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

6 साल की उम्र में दरिंदगी: यह कहानी अपराध की किसी सामान्य फाइल जैसी नहीं है, बल्कि एक मासूम के उस अंतहीन दर्द की है जिसे उसने 10 सालों तक अपने भीतर दबाए रखा. घटना करीब 13-14 साल पहले की है, जब पीड़िता की उम्र महज 6 से 8 साल के बीच थी.

जब मामा बन गया कंस: जमुई के सिरचंद नवादा का रहने वाला पड़ोसी पंकज कुमार सिन्हा, जिसे बच्ची 'मामा' कहकर पुकारती थी, उसे अपने बच्चों के साथ खेलने के बहाने घर ले गया. वहां उसने कमरे की कुंडी बंद कर मासूम के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दीं. बच्ची इतनी छोटी थी कि न तो चिल्ला सकी और न ही उस हैवान का विरोध कर पाई. घटना के बाद वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गई थी.

10 साल तक मुंह और कान से खून आता रहा: इस खौफनाक वारदात ने बच्ची के शरीर और मन पर ऐसे जख्म दिए जो सालों तक नहीं भरे. अगले 10-12 वर्षों तक उस बच्ची के मुंह और कान से खून निकलता रहा. उसकी मां उसे लेकर जमुई से पटना तक के डॉक्टरों के चक्कर काटती रही, लेकिन कोई भी शारीरिक बीमारी समझ में नहीं आ रही थी. बच्ची गुमसुम रहने लगी, उसकी पढ़ाई छूट गई और व्यवहार पूरी तरह बदल गया.

डॉक्टर बनी देवदूत: इलाज की तलाश में परिवार अंततः दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचा. वहां तैनात मनोचिकित्सक डॉ. सुनीता कुमारी के पास जब 16 साल की हो चुकी इस किशोरी को लाया गया, तो उन्होंने सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं, बल्कि काउंसलिंग शुरू की. इसी दौरान बच्ची ने पहली बार उस काली रात का सच उगला जिसे सुनकर डॉक्टर भी सन्न रह गईं.

29 अप्रैल 2024 को को केस: डॉ. सुनीता ने बिना वक्त गंवाए न केवल पीड़िता की मां को न्याय के लिए प्रेरित किया, बल्कि खुद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली को सूचित कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. इसी शिकायत के आधार पर 29 अप्रैल 2024 को जमुई महिला थाने में एफआईआर दर्ज हुई और 30 अप्रैल को अभियुक्त पंकज कुमार सिन्हा को सलाखों के पीछे भेज दिया गया.