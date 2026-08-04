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फिरोजाबाद में किशोरी से रेप के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने दलित नाबालिग के दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दरअसल, बरेली का युवक फिरोजाबाद में अपनी मौसी के घर आया था.आरोप है कि युवक ने कुछ अन्य साथियों के साथ किशोरी को किडनैप कर लिया और उसके साथ एक माह तक रेप किया था.



विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया लाइनपार थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी व्यक्ति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. बताया था कि सात अप्रैल 2024 को उसकी 14 साल की बेटी रात एक बजे लापता हो गयी थी.बाद में फोन देखकर जानकारी मिली कि सुमित कुशवाहा निवासी बरेली जो कि अपनी मौसी के घर रहता था,वह उसे बहला फुसलाकर ले गया है. बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान दर्ज कराए. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि सुमित उसे डरा-धमकाकर ले गया था. उसे बरेली में बंधक बनाकर रखा था. साथ ही उसके साथ एक माह तक रेप किया.





पीड़िता ने बताया कि सुमित के सहयोगी उसे बेचना चाहते थे.पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान,पीड़िता का बयान,पीड़िता की डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई पॉस्को कोर्ट संख्या एक श्रीमती करुणा सिंह के यहां हुयी. इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए. न्यायाधीश ने सुमित को किडनैप और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

