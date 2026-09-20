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आगरा के मंटोला हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद; शिक्षक के घर में घुसकर 3 बेटों पर चलाई थी गोली

बहुचर्चित मंटोला हत्याकांड में 12 से अधिक गवाह अदालत में पेश किए.

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आगरा के मंटोला हत्याकांड में पिता और चार बेटे-बेटियों को उम्र कैद, जानें पूरा मामला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:21 AM IST

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आगरा: बहुचर्चित मंटोला हत्याकांड में आगरा के अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने 7 साल बाद शनिवार को फैसला सुनाया. जिसमें शिक्षक के घर में घुसकर 3 बेटों पर गोलियां चलाने के मामले में आरोपी पिता, उसके 2 बेटों और 2 बेटियों को दोषी ठहराया. सुनवाई में अपर जिला जज ने सबूत और गवाहों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने पांचों दोषियों पर 2.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

ये था पूरा मामला: वादी रुखसाना जमीर निवासी ढोलीखार ने मंटोला थाना में 1 अगस्त 2019 को तहरीर दी थी. जिसमें आरोप था कि दोपहर सभी परिजन घर में थे और बिजली फिटिंग का काम चल रहा था. तभी नसीरुद्दीन अपने बेटे फहीम और कलीम के साथ ही बेटियों इशरत और किश्वर के साथ घर में घुस आए. फहीम और कलीम ने तमंचों से रुखसाना के बेटे नजीर उर्फ चिंटू को गोली मार दी. भाई को बचाने पहुंचे नजीबउद्दीन उर्फ छोटा मुन्ना के सिर में भी गोली मारी. गोली लगने से उसकी मौत हो गई. आरोपियों की गोली नजीर के माथे में लगी. जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई. आरोपियों ने परिवार के तीसरे बेटे मुशीर को भी रास्ते में गोली मारी गई, लेकिन वह बाल-बाल बच गया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी तमंचे लहराकर भाग गए. जिस पर मंटोला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की.

पुलिस ने 45 दिन में लगाई थी चार्जशीट: अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने अदालत को बताया कि मृतक नजीबउद्दीन के शरीर से मिली बुलेट की एफएसएल जांच कराई गई थी. जांच में इसकी पुष्टि हुई कि बुलेट आरोपियों से बरामद तमंचों से ही चलाई गई थी. वादी रुखसाना ने कोर्ट को अवगत कराया कि आरोपियों ने जाते समय उसके पति जमीरउद्दीन के सीने पर तमंचा रखकर पुलिस को सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इस मामले में विवेचक ने 16 सितंबर 2019 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था. जिसकी विवेचना में पुलिस ने आरोप पत्र में जिक्र किया था कि वादिया पक्ष से आरोपीगण पुरानी रंजिश चल रही थी.

76 साल के नसीरुद्दीन ने मांगी कम सजा: एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि दोषी नसीरुद्दीन की उम्र 76 वर्ष है. उसके बेटे कलीम की उम्र 37 और फहीम की 40 साल है. बेटी इशरत की उम्र 30 और किश्वर (33) की है. सुनवाई में बचाव पक्ष ने नसीरुद्दीन की उम्र और परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर कम से कम सजा देने की मांग की थी. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई. जुर्माने की आधी राशि मृतक की मां और वादिया रुखसाना को और शेष राज्य सरकार के पक्ष में जमा होगी. वादिया रुखसाना ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि मुझे इंसाफ तो मिल गया. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. एक बेटे की आंखों की रोशनी चली गई और बेटे की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है.

इनकी गवाही अहम: एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि बहुचर्चित मंटोला हत्याकांड में 12 से अधिक गवाह अदालत में पेश किए. जिसमें वादी रुखसाना, घायल नजीरउद्दीन और प्रत्यक्षदर्शी मुशीरउद्दीन की गवाही महत्वपूर्ण रही. इस मामले में पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों की गवाही भी हुई. सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े अहम साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह पेश किए गए. इस मामले में आयुध अधिनियम के मामले में अदालत ने दोषी कलीम और फहीम को 2-2 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है.

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मंटोला हत्याकांड 5 दोषी उम्रकैद सजा
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