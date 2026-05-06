अलवर में नाबालिग को बहला फुसला ले गया खेत, बालक की हत्या कर कुकर्म..अब भुगतेगा उम्रकैद
आरोपी पीड़ित परिवार के साथ भट्टे पर करता था काम. सात वर्षीय बालक से कुकर्म किया.
Published : May 6, 2026 at 5:10 PM IST
अलवर: जिले में नाबालिग की हत्या कर कुकर्म करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने कुकर्म एवं हत्या मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने जिले के एक थाने में 4 जनवरी 2026 को प्रकरण दर्ज कराया. इसमें बताया कि परिवादी परिवार के साथ भट्टे पर काम करता था. घटना का आरोपी भी इसी भट्टे पर कार्य करता था. परिवादी ने शिकायत में बताया कि 3 जनवरी को दोपहर में आरोपी परिवादी के 7 वर्षीय नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर भट्टे से सरसों के खेत पर ले गया. आरोपी ने नाबालिग की खेत में हत्या कर दी और उससे कुकर्म किया. परिवादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान किया.
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गला दबाकर हत्या : विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पुलिस भट्टे पर पहुंची तो मौके पर एक व्यक्ति ने बताया कि 3 जनवरी को दोपहर में आरोपी को नाबालिग के साथ जाते हुए देखा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या करने और उसके बाद नाबालिग से कुकर्म करना कबूल लिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया.
17 गवाह व 45 दस्तावेज: विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के बाद नाबालिग के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग की गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह व 45 दस्तावेज पेश किए. उनके आधार पर न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
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