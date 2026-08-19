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सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में जीवन पर्यन्त उम्र कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

दुष्कर्म और हत्या मामले में जीवन पर्यन्त उम्र कैद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रेक न्यायालय विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों को अलग-अलग मामलों में जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए समेत अलग- अलग मामलों मे पृथक अर्थ दंड से दण्डित किया है- योगेश कुमार गोपाल,सरकारी वकील

इस मामले में धारा 376 (D),394,452,34 और 302, के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस मामले में अदालत में 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए.

जांजगीर चांपा : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है.अदालत ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म हत्या और फिर लूट के मामले में दो आरोपियों को जीवन पर्यन्त उम्रकैद की सजा दी है.

योगेश कुमार गोपाल ने बताया कि मामला 12 फरवरी 2023 का है. माता पिता अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर किसी काम से कोरबा गए थे. भाई बहन घर पर अकेले थे. इन्हीं के साथ आरोपी भी घर पर मौजूद थे. रात में भाई बहन के कमरे से निकलकर अलग कमरे में जाकर सो गया. आरोपियों ने भाई के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बहन के कमरे में घुस गए.आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया फिर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने घर से नकदी, सोने चांदी के जेवर समेत स्कूटी चोरी की और फरार हो गए थे.

कैसे पता चली घटना ?

अगले दिन जब माता पिता ने घर पर बात करने के लिए कॉल लगाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया.इसके बाद माता पिता ने एक चौकीदार को फोन करके घर पर भेजा.जब चौकीदार घर पर पहुंचा तो पाया कि भाई एक कमरे में बंद था,जबकि दूसरे कमरे में बहन बेसुध पड़ी थी. चौकीदार ने तुरंत इसकी सूचना पीड़िता के पिता को दी. पिता ने फोन पर जांजगीर थाना पुलिस को जानकारी साझा की.

तफ्तीश के दौरान कबीरधाम से पकड़ाए आरोपी

पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके जांच शुरु की.तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी की मदद से पुलिस असली गुनाहगारों तक पहुंची. कबीरधाम से दोनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

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