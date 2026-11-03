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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, कलेक्टर–एसपी को बालिका सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश

जिला एंव सेशन कोर्ट, बाड़मेर ( ETV Bharat File Photo )

बाड़मेर : 7 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बाड़मेर न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया. इसके साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने और स्कूलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की निर्देश दिए हैं.