बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, कलेक्टर–एसपी को बालिका सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश
मामले में जांच और सबूत जुटाने के बाद महज 13 दिनों में कोर्ट में चालान पेश किया और 3 महीनों में प्रकरण का फैसला आया.
Published : November 3, 2026 at 5:40 PM IST
बाड़मेर : 7 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बाड़मेर न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया. इसके साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने और स्कूलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की निर्देश दिए हैं.
घटना के महज तीन महीना में यह फैसला आया है. इस मामले को लेकर बाड़मेर के बार एसोसिएशन ने आरोपी की ओर से पैरवी नहीं करने का भी बड़ा फैसला लिया था. पॉक्सो कोर्ट पीपी वकील दामोदर लेगा ने बताया कि आरोपी 19 जुलाई, 2026 को नाबालिग मासूम पीड़िता को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया था. इस मामले में बाद सुनवाई महज 3 महीने में कोर्ट ने फैसला है.
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उन्होंने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अमिताभ आचार्य ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी मगसिंह को अंतिम सांस तक कारावास की सजा के साथ 1.75 लाख आर्थिक दंड भी लगाया है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में 20 गवाह, 44 दस्तावेजा और 18 आर्टिकल कोर्ट में पेश किए गए.
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जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि 19 जुलाई, 2026 को महिला थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था. घर के बाहर खेल रही मासूम नाबालिग बच्ची को आरोपी मगसिंह बहला फुसलाकर कर ले गया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना के संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से महिला थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने इसे घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाने के साथ ही आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल और सबूत जुटाने के बाद महज 13 दिनों में कोर्ट में चालान पेश किया था और 3 महीनों में इस प्रकरण का फैसला आया है.
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