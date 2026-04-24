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आगरा में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की हत्या में 6 दोषियों को उम्रकैद; 13 साल बाद फैसला

ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि गोपाल कृष्ण निवासी गोठरा ने फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज कराया था.

किरावली बार के पूर्व अध्यक्ष की हत्या में 6 दोषियों को उम्रकैद,
किरावली बार के पूर्व अध्यक्ष की हत्या में 6 दोषियों को उम्रकैद, (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 11:10 AM IST

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आगरा: बहुचर्चित किरावली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केदार सिंह हत्याकांड में 13 साल बाद फैसला आया. अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने केदार​ सिंह हत्याकांड में दो भाईयों समेत 6 आरोपियों को दोषी पाया. सभी छह दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही 3.42 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की थी. इस मामले में मृतक के पुत्र और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सजा मिली है. इसके साथ ही एक आरोपी लाखन सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है.

ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि गोपाल कृष्ण निवासी गोठरा ने फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें गोपाल कृष्ण ने आरोप लगाया था कि पिता केदार सिंह अधिवक्ता थे. वह किरावली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे.

पिता केदार सिंह किरवली तहसील परिसर से 6 मार्च 2013 की शाम 5 बजे बाइक से सवार होकर गांव गोठरा जा रहे थे. पिता की बाइक पर पीछे मैं बैठा था. मेरे ताउ का लडका धर्मेंद्र सिंह भी दूसरी बाइक से आ रहा था.

तभी पंचकी मोड पर पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने हमें घेर लिया. तमंचे और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें पिता केदार सिंह को गोली लगी. हमलावरों ने मुझ पर भी फायरिंग की, जिसमें मैं बाल-बाल बच गया.

जमीनी रंजिश में की थीं हत्याएं: ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस मामले में 29 मार्च 2013 को आरोपी जवाहर सिंह, नबाव सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों से तमंचा और कारतूत बरामए हुए थे.

पुलिस ने इसके बाद 14 मई 2013 को चंद्रभान समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. इस मामले में आरोप था कि जमीनी विवाद की रंजिश के चलते ही आरोपियों ने अधिवक्ता केदार सिंह की हत्या की थी.

आदर्श चौधरी ने बताया कि किरावली बार के पूर्व अध्यक्ष केदार सिंह हत्याकांड में प्रत्यक्षदर्शी गोपाल कृष्ण, धर्मेंद्र सिंह के साथ ही डॉ. प्रवीन गर्ग, पंचायतनामा गवाह इंस्पेक्टर सिंह, समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए.

इस पर अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने दोषी सगे भाई नबाव सिंह, जवाहर सिंह, चंद्रभान निवासीगण गोठरा, प्रीम सिंह, धनीराम उर्फ धंशू निवासी पुरामना अछनेरा और देवीसिंह निवासी पंडीपुर, हाईवे थाना, मथुरा को उम्र कैद की सजा सुनाई. इस मामले में दोषी चंद्रभान को 26 नवंबर 2018 को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा गई थी.

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