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आगरा में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की हत्या में 6 दोषियों को उम्रकैद; 13 साल बाद फैसला

किरावली बार के पूर्व अध्यक्ष की हत्या में 6 दोषियों को उम्रकैद, ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: बहुचर्चित किरावली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केदार सिंह हत्याकांड में 13 साल बाद फैसला आया. अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने केदार​ सिंह हत्याकांड में दो भाईयों समेत 6 आरोपियों को दोषी पाया. सभी छह दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही 3.42 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की थी. इस मामले में मृतक के पुत्र और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सजा मिली है. इसके साथ ही एक आरोपी लाखन सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है. ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि गोपाल कृष्ण निवासी गोठरा ने फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें गोपाल कृष्ण ने आरोप लगाया था कि पिता केदार सिंह अधिवक्ता थे. वह किरावली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे. पिता केदार सिंह किरवली तहसील परिसर से 6 मार्च 2013 की शाम 5 बजे बाइक से सवार होकर गांव गोठरा जा रहे थे. पिता की बाइक पर पीछे मैं बैठा था. मेरे ताउ का लडका धर्मेंद्र सिंह भी दूसरी बाइक से आ रहा था. तभी पंचकी मोड पर पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने हमें घेर लिया. तमंचे और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें पिता केदार सिंह को गोली लगी. हमलावरों ने मुझ पर भी फायरिंग की, जिसमें मैं बाल-बाल बच गया.