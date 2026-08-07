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हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, साल 2023 में हत्या के मामले में हुई सजा

मामूली विवाद में चार लोगों ने मिलकर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.

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रायपुर आजीवन कारावास (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 1:51 PM IST

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रायपुर: खमतराई थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायालय रायपुर ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चारों पर जुर्माना भी लगाया गया है. तत्कालीन थाना प्रभारी खमतराई बीएल चन्द्राकर, उप निरीक्षक प्रमोद कतलम के द्वारा पुलिस की उत्कृष्ट जांच और प्रभावी कार्रवाई के बाद दोषियों को सजा मिली है.

चार लोगों ने मिलकर की युवक की हत्या

घटना 3 दिसंबर 2023 की है. रिंग रोड नंबर-02 गोंदवारा गेट स्थित साहू होटल के पास मामूली विवाद के दौरान आरोपी सोनू साहू, प्रवीण गिरी उर्फ राज, अर्जुन नंदा, सिद्धार्थ उर्फ सि़द्धू गिरी गोस्वामी ने अजय कुमार कुर्रे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था. इलाज के दौरान घायल अजय कुमार कुर्रे की मृत्यु हो गई. इस मामले में थाना खमतराई में धारा 294, 302, 34 और 25, 27 आर्म्स एक्ट तहत अपराध मामला दर्ज किया गया था.

चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

थाना खमतराई पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर वैज्ञानिक एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पत्र प्रस्तुत किया गया. मामले में पेश किए गए साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर बलराम प्रसाद वर्मा विशेष न्यायाधीश रायपुर ने गुरुवार को को सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

आजीवन कारावास के सजा के आरोपियों के नाम

जिसमे आरोपी सोनू साहू उम्र 25 साल निवासी ज्योति किराना स्टोर्स के पास गोदवांरा, प्रवीण गिरी उर्फ राज उम्र 22 वर्ष साल निवासी अवध पारा सोनडोगरी थाना कबीर नगर रायपुर, अर्जुन नंदा उम्र 18 साल निवासी बाजार चौक सरोरा थाना उरला रायपुर, सिद्धार्थ उर्फ सि़द्धू गिरी गोस्वामी उम्र 24 साल निवासी अवध पारा सोनडोंगरी थाना कबीर नगर रायपुर है.

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