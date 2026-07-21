ETV Bharat / state

अपहरण, लूट और हत्या केस में 3 को आजीवन कारावास, जांजगीर चांपा सेशन कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने तीनों को 10-10 हजार के अर्थ दंड से दण्डित भी किया.

LIFE IMPRISONMENT FOR 3
जांजगीर चांपा सेशन कोर्ट का फैसला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: जिला सेशन कोर्ट में आज एक अहम मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने लूट, अपहरण और हत्या में शामिल 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. केस डायरी के मुताबिक 14 अप्रैल 2024 को अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम पचरी में एक कार मिली थी, जिसमें खून के छींटे लगे हुए थे. मामले की विवेचना चल ही रही थी कि सारागांव थाना क्षेत्र में एक खून से सना शव बरामद हुआ.

3 को आजीवन कारावास

घटना की सूचना मिलने पर कार के मालिक और पुलिस मौके पर पहुंची और कार के मालिक ने शव की पहचान कार के चालक रमाकांत तिवारी के रूप में. पुलिस को कार मालिक ने बताया कि 13 अप्रैल को कोटमी सोनार से फोन कर अमरकंटक जाने के लिए कार बुकिंग कराई गई थी. रामाकान्त कार लेकर निकला था. अकलतरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि 13 अप्रैल 24 को जिस मोबाइल नंबर से कार बुकिंग कराया गया था उस जिओ सिम कार्ड को फर्जी नाम से लिया गया था, लेकिन आधार कार्ड आरोपी विवेक गिरि गोस्वामी ने दिया था.

3 को आजीवन कारावास (ETV Bharat)

लालच में आकर कर दी ड्राइवर की हत्या

आरोप है कि कार को लूट कर बेचने के इरादे से तीनो आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. सभी आरोपियों की उम्र 20 से 21 साल के बीच की है. आरोप है कि तीनों ने पेंड्रा के पास पहुंचकर कार को रुकवाया और ड्राइवर रमाकांत तिवारी की गला दबाकर बेहोश कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने शव पर पत्थर से कई वार किए. शव को छिपाने के इरादे से अपनी साजिश में एक नाबालिग को भी इन लोगों ने शामिल कर लिया. बाद में आरोपियों ने शव को एक नहर में फेंक दिया. भागने के दौरान आरोपियों को अपने पकड़े जाने का भी शक हुआ जिसके बाद उन लोगों ने कार को एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया. जिसे बाद में पुलिस ने जब्त किया.

10-10 हजार के अर्थ दंड से दण्डित भी किया

अकलतरा पुलिस ने घटना की एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया. साथ ही क़ब्र खोदने वाले नाबालिग साथी को बाल न्यायलय में पेश किया, वहीं इस मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया.

सावन 2026: रायपुर के चार ऐतिहासिक महादेव मंदिरों की जानिए महिमा, आस्था का उमड़ता यहां जनसैलाब

मानसून 2026: कवर्धा में उफान पर अडवार नदी, रेंगाखार-अडवार मार्ग पर बना रपटा डूबा

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन लॉन्च, अंबिकापुर में हुआ था दवा का ट्रायल

TAGGED:

JANJGIR CHAMPA SESSIONS COURT
JANJGIR CHAMPA
AKALTARA POLICE STATION
ग्राम पचरी
LIFE IMPRISONMENT FOR 3

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.