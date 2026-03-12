चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या, पिता व तीन बेटों सहित परिवार के 10 लोगों को आजीवन कारावास
वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता-तीन बेटों सहित 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
Published : March 12, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 5:55 PM IST
कोटा: चुनावी रंजिश के चलते हुई हत्या के सात साल पुराने मामले में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया. इस मामले में एक साथ 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें हत्या और एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने दावा किया है कि पहली बार एक साथ दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. इस घटनाक्रम में मृतक व उसका भाई पुलिस कर्मी है. इस मामले में सभी 10 अभियुक्त आपस में रिश्तेदार हैं, जिनमें एक पिता और उसके तीन बेटे शामिल हैं.
मेवाड़ा ने बताया कि पंकज बागड़ी ने 4 फरवरी 2019 को कैथून थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. यह घटना 3 फरवरी 2019 को गलाना गांव में हुई थी. गांव में बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के चुनाव चल रहे थे, जिसमें 3 फरवरी को ही मेघराज अध्यक्ष चुना गया था. इसके बाद विजयी जुलूस निकाला गया. इसी दौरान उनके चाचा अभिमन्यु, जो पुलिसकर्मी थे, को मेघराज ने टक्कर मार दी थी. इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी. अभिमन्यु का उपचार कैथून में करवाया गया. इसके बाद 3 फरवरी की रात को मेघराज और अन्य लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया.
पढ़ें: पिता-पुत्र की हत्या का मामला: दो महिलाओं समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
फायरिंग में हुई थी हत्या: आरोपियों ने गाली-गलौच की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया. साथ ही फायरिंग भी की गई. इस फायरिंग में मेघराज के बेटे तीर्थराज ने अभिमन्यु पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके अलावा पिता मथुरालाल, जुगराज, प्रवीण, सुरेंद्र, अरविंद, राधाबाई और जानकी को भी चोटें आईं. आरोपियों ने धारदार हथियारों से भी हमला किया था.
कैसे पहुंचे सजा तक? कैथून थाना पुलिस ने हत्या और एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 2 मई 2019 को चालान एससी-एसटी कोर्ट में पेश कर दिया गया था. मामले की सुनवाई के बाद एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गोयल ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इन्हें हुई सजा: इस मामले में मेघराज नागर, कुशराज, रामराज, दिनेश, भगवान, नवीन कुमार, ओम प्रकाश, हेमराज, तीर्थराज और शैलेंद्र को सजा सुनाई गई है. इनमें मेघराज और उसके तीन बेटे कुशराज, रामराज और तीर्थराज शामिल हैं. शेष अन्य आरोपी भी उसके रिश्तेदार हैं.
135 पेज का फैसला, 1620 पेज की प्रिंट: अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि यह फैसला 135 पेज का है. इस मामले में 12 कॉपियां तैयार की गई हैं - 10 अभियुक्तों के लिए, एक कोर्ट के लिए और एक अधिवक्ता के लिए. इस तरह कुल 1620 पेज की प्रिंट निकाली गई है.