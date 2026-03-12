ETV Bharat / state

चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या, पिता व तीन बेटों सहित परिवार के 10 लोगों को आजीवन कारावास

कोटा के विशिष्ट न्यायाधीश की कोर्ट ( ETV Bharat Kota )

कोटा: चुनावी रंजिश के चलते हुई हत्या के सात साल पुराने मामले में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया. इस मामले में एक साथ 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें हत्या और एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने दावा किया है कि पहली बार एक साथ दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. इस घटनाक्रम में मृतक व उसका भाई पुलिस कर्मी है. इस मामले में सभी 10 अभियुक्त आपस में रिश्तेदार हैं, जिनमें एक पिता और उसके तीन बेटे शामिल हैं. मेवाड़ा ने बताया कि पंकज बागड़ी ने 4 फरवरी 2019 को कैथून थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. यह घटना 3 फरवरी 2019 को गलाना गांव में हुई थी. गांव में बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के चुनाव चल रहे थे, जिसमें 3 फरवरी को ही मेघराज अध्यक्ष चुना गया था. इसके बाद विजयी जुलूस निकाला गया. इसी दौरान उनके चाचा अभिमन्यु, जो पुलिसकर्मी थे, को मेघराज ने टक्कर मार दी थी. इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी. अभिमन्यु का उपचार कैथून में करवाया गया. इसके बाद 3 फरवरी की रात को मेघराज और अन्य लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा (ETV Bharat Kota) पढ़ें: पिता-पुत्र की हत्या का मामला: दो महिलाओं समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा