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मौत के समय पर संदेह तो कैसे दर्ज करवाई FIR? हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास से किया दोषमुक्त

2009 के दमोह हत्याकांड से जुड़ा है मामला, हाईकोर्ट ने पाई एफआईआर लिखने में गंभीर विसंगतियां, आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:05 AM IST

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जबलपुर : हत्या के आरोप में जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपील की सुनवाई के दौरान मृतक की मौत के समय व एफआईआर में गंभीर विसंगतियां पाते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करार दिया है.

2009 में हत्या का है मामला

दरअसल, अपीलकर्ता दमोह निवासी तुलसी राम राजपाल व हर प्रसाद की ओर से दायर अपील में कहा गया था कि उन पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में घर में घुसकर प्यारेलाल गडरिया की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी. घटना के समय बिजली की आपूर्ति बंद थी और रोशनी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था. मनगढ़ंत चश्मदीद गवाह के बयान घटना के 15 से 30 दिनों बाद दर्ज किए गए और मृतक के परिजनों के द्वारा उन्हें झूठा फंसाया गया है.

एफआईआर लिखने में गंभीर विसंगतियां

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत की दलील की सुनवाई करते हुए गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं. जांच अधिकारी ने एफआईआर खुद नहीं लिखी थी और सिर्फ उसमें उनके हस्ताक्षर थे. ट्रायल कोर्ट के समक्ष वह यह भी नहीं बता सके कि किस आरक्षक ने एफआईआर दर्ज की थी. रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति के बयान ट्रायल कोर्ट के सामने दर्ज किए जाने थे. एफआईआर दर्ज करवाते समय प्यारेलाल ज़िंदा थे या नहीं इस पर भी संदेह है. उनके बेटे ने अपने बयान में कहा है कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उनके पिता की मौत हुई थी. वहीं, उनकी मं का कहना है कि अस्पताल पहुंचने तक प्यारेलाल जिंदा थे.

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कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने प्यारेलाल की मेडिकल जांच के लिए कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया. यह एक जरूरी दस्तावेज है, जिसके आधार पर मृतक की मेडिकल जांच की जानी थी. डॉक्टर ने अपने बयान में कहा है कि प्यारेलाल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो गई थी. उन्होंने इस संबंध में पुलिस को सूचित किया था.

आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

कोर्ट ने कहा कि चार्ज-शीट के साथ उस मेडिकल जांच के अनुरोध संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करने से बचाव पक्ष की इस दलील को और बल मिलता है कि प्यारेलाल ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी. पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई थी. रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट नहीं होता है कि एफआईआर में वास्तव में अंगूठे के निशान प्यारेलाल के हैं. ट्रायल कोर्ट ने लापरवाही से कुछ असंबंधित दस्तावेज़ पर गलत तरीके से भरोसा किया है, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया है. युगलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करार दिया है.

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