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भिवानी में पैरोल पर आए उम्रकैदी समेत 17 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर शक्ति प्रदर्शन पड़ा भारी

भिवानी में हत्या के दोषी मनदीप उर्फ बागड़ी ने पैरोल पर शक्ति प्रदर्शन किया. पुलिस ने उसे 16 साथियों के साथ गिरफ्तार किया.

Bhiwani Mandeep Bagri Arrest
भिवानी में पैरोल पर आए उम्रकैदी समेत 17 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: भिवानी में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मनदीप उर्फ बागड़ी को पैरोल के दौरान गांव में दहशत फैलाना महंगा पड़ गया. भिवानी पुलिस ने उसे उसके 16 साथियों सहित गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया. आरोप है कि मनदीप ने अपने समर्थकों के साथ 10-15 गाड़ियों के काफिले में शक्ति प्रदर्शन किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

गांव में शक्ति प्रदर्शन से फैली दहशत: पुलिस के अनुसार तोशाम क्षेत्र के बुढेड़ा गांव निवासी मनदीप उर्फ बागड़ी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद उसने कई साथियों के साथ गांव में शक्ति प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में वाहनों के काफिले के साथ निकाले गए इस प्रदर्शन से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया.

सोशल मीडिया पर शक्ति प्रदर्शन पड़ा भारी (ETV Bharat)

16 साथियों के साथ पुलिस ने दबोचा: भिवानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनदीप के साथ संदीप, मोनू, बजरंग, अमित, आशीष, विकास, आकाश, मोनू, रमेश, जितेंद्र, जोगेंद्र, जगजीत, सावन, पंकज, सुनील और अजय को गिरफ्तार किया. सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया.

वायरल वीडियो बना कार्रवाई का आधार: पुलिस के मुताबिक मनदीप ने शक्ति प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अपराध से जुड़े मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

डीएसपी बोले- "पैरोल के नियम तोड़े": मामले में डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने कहा कि, "मनदीप वर्ष 2018 और 2020 के लड़ाई-झगड़े, जानलेवा हमले और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. पैरोल पर आने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया और गांव में दहशत फैलाने का प्रयास किया. इसलिए उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया गया."

अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर: डीएसपी अनूप कुमार ने कहा कि, "पैरोल पर आए व्यक्ति को शांति भंग नहीं करनी चाहिए और निर्धारित स्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मनदीप ने इन नियमों का उल्लंघन किया. पुलिस की हर अपराधी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर पैनी नजर है. जो भी कानून या पैरोल की शर्तें तोड़ेगा, उसका अंतिम ठिकाना जेल ही होगा." डीएसपी ने आम नागरिकों से भी अपराध संबंधी किसी भी सूचना की तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की.

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