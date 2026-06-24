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भिवानी में पैरोल पर आए उम्रकैदी समेत 17 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर शक्ति प्रदर्शन पड़ा भारी

भिवानी में पैरोल पर आए उम्रकैदी समेत 17 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मनदीप उर्फ बागड़ी को पैरोल के दौरान गांव में दहशत फैलाना महंगा पड़ गया. भिवानी पुलिस ने उसे उसके 16 साथियों सहित गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया. आरोप है कि मनदीप ने अपने समर्थकों के साथ 10-15 गाड़ियों के काफिले में शक्ति प्रदर्शन किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. गांव में शक्ति प्रदर्शन से फैली दहशत: पुलिस के अनुसार तोशाम क्षेत्र के बुढेड़ा गांव निवासी मनदीप उर्फ बागड़ी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद उसने कई साथियों के साथ गांव में शक्ति प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में वाहनों के काफिले के साथ निकाले गए इस प्रदर्शन से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर शक्ति प्रदर्शन पड़ा भारी (ETV Bharat) 16 साथियों के साथ पुलिस ने दबोचा: भिवानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनदीप के साथ संदीप, मोनू, बजरंग, अमित, आशीष, विकास, आकाश, मोनू, रमेश, जितेंद्र, जोगेंद्र, जगजीत, सावन, पंकज, सुनील और अजय को गिरफ्तार किया. सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया.