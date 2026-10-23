भरतपुर में दुष्कर्म-हत्या के आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की हार्ट अटैक से मौत
आरोपी को 2009 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. वह वर्ष 2020 से ओपन जेल में रह रहा था.
Published : October 23, 2026 at 3:17 PM IST
भरतपुर: दुष्कर्म और हत्या के मामले में सेवर की केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई. तबीयत खराब होने पर उसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान सुबह 8:50 बजे उसकी मौत हो गई. मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है.
केंद्रीय कारागार अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि मृतक कैदी की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नौहझील निवासी रघुवीर (57) पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई है. वह दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. वर्ष 2009 में उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद वह जेल में सजा भुगत रहा था और वर्ष 2020 से ओपन जेल में रह रहा था.
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सुबह बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत: उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह रघुवीर की तबीयत खराब हो गई. स्थिति को देखते हुए उसे उपचार के लिए भरतपुर स्थित आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका उपचार किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका. सुबह 8:50 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, हालांकि चिकित्सकों की रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच की जाएगी.