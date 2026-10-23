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भरतपुर में दुष्कर्म-हत्या के आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की हार्ट अटैक से मौत

केंद्रीय कारागार भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: दुष्कर्म और हत्या के मामले में सेवर की केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई. तबीयत खराब होने पर उसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान सुबह 8:50 बजे उसकी मौत हो गई. मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है.