ETV Bharat / state

पांच साल से फरार उम्रकैद का दोषी रोबिन तमांग गिरफ्तार, दोस्त की चाकू मारकर की थी हत्या

क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने मार्च 2021 से फरार चल रहा दोषी रोबिन तमांग आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार

उम्रकैद का दोषी रोबिन तमांग आनंद विहार से गिरफ्तार
उम्रकैद का दोषी रोबिन तमांग आनंद विहार से गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 2:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा और मार्च 2021 से फरार चल रहा दोषी रोबिन तमांग उर्फ जोजो उर्फ पानचाए (45) को आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी करीब पांच वर्षों से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था और अलग-अलग राज्यों में ठिकाना बदलकर छिप रहा था.

डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने बताया कि मामला वर्ष 2013 का है. थाना बुराड़ी में दर्ज इस केस में रोबिन तमांग ने दोस्त नीरज की हत्या की थी. मोबाइल सिम कार्ड और एक युवती को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो झगड़े में बदल गई. इसी दौरान रोबिन ने नीरज के सीने में 3-4 बार चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गया.घायल नीरज को हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने रोबिन तमांग को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह मंडोली जेल में बंद था. 3 सितंबर 2020 को उसे तीन सप्ताह की फरलो पर रिहा किया गया था, जिसकी अवधि 15 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई, लेकिन वह तय तारीख पर जेल वापस नहीं लौटा और तब से फरार था.

डीसीपी ने बताया कि फरारी के दौरान आरोपी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में छिपा रहा. इसके अलावा वह नागालैंड, मेघालय, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी रहा और ढाबों व फूड स्टॉल पर काम कर पहचान छिपाता रहा.हाल ही में उसके दिल्ली लौटने की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के जरिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से उसे दबोच लिया. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी हैँ.


आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें दी गई जानकारी इस प्रकार है


हत्या के एक मामले में दोषी, आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को क्राइम ब्रांच के अंतरराज्यीय सेल ने गिरफ्तार किया

हत्या के एक मामले में दोषी रॉबिन तमांग उर्फ ​​जोजो उर्फ ​​पंचे (45 वर्ष) को दिल्ली के आनंद विहार से गिरफ्तार किया गया

उसे सितंबर 2020 में तीन सप्ताह की छुट्टी पर रिहा किया गया था, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहा और मार्च 2021 से फरार है

पृष्ठभूमिअंतरराज्यीय सेल (आईएससी), क्राइम ब्रांच की एक समर्पित टीम ने रॉबिन तमांग उर्फ ​​जोजो उर्फ ​​पंचे को गिरफ्तार किया, जो एक दोषी हत्यारा था, जो 2021 में मंडोली जेल में आत्मसमर्पण करने में विफल रहने के बाद लगभग पांच साल से फरार था।फर्लो पर रिहा होने के बाद, वह पश्चिम बंगाल में अपने पैतृक गांव और नागालैंड, हरियाणा और एनसीआर सहित अन्य राज्यों के बीच घूमकर गिरफ्तारी से बचता रहा.आखिरकार उसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया. घटना का ओवरव्यू / केस बैकग्राउंड यह मामला FIR नंबर 421/2013 U/s 302 IPC, PS बुराड़ी, दिल्ली से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अपनी जान-पहचान वाली लड़की के घर पहुंचा और अपने दोस्त नीरज को बाहर बुलाया. मोबाइल सिम कार्ड और एक लड़की को लेकर झगड़ा हुआ. झगड़े के दौरान, रॉबिन तमांग ने नीरज के सीने में 3-4 बार चाकू मारा और भाग गया। नीरज को हिंदू राव हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्रायल के बाद, रॉबिन तमांग निवासी जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल को IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई. उसे मंडोली जेल में रखा गया था. उसे 03.09.2020 को तीन हफ़्ते की फर्लो पर रिहा किया गया था, जिसे समय-समय पर 15.03.2021 तक बढ़ाया गया था, लेकिन उसने तय तारीख पर सरेंडर नहीं किया और 15.03.2021 से फरार है.सावधानी से पहचान और तालमेल के ज़रिए, दोषी को ढूंढ लिया गया और 15.02.2026 को उसे भागने का कोई मौका दिए बिना पकड़ लिया गया

आदित्य गौतम डिप्टी पुलिस कमिश्नर, क्राइम ब्रांच: दिल्ली

ये भी पढ़ें :

21 साल पुराने नाबालिग हत्या केस में फरार पति-पत्नी बिहार से गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के साथ ठगी, आभूषण उतरवाए और हो गए फरार

TAGGED:

ABSCONDER ARRESTED FROM ANAND VIHAR
LIFE CONVICT IN MURDER CASE ACCUSE
ABSCONDER ROBIN TAMANG ARRESTED
ADITYA GAUTAM DCP CRIME BRANCH
INTER STATE CELL CRIME BRANCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.