जींद जिला जेल में उम्रकैद के बंदी की मौत, न्यायिक जांच शुरू, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप
जींद जिला जेल में उम्रकैद के बंदी की मौत के बाद परिजनों ने प्रताड़ना, इलाज में लापरवाही और साजिश का आरोप लगाया है.
Published : August 4, 2026 at 2:23 PM IST
जींद: जींद जिला कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान सफीदों निवासी संदीप के रूप में हुई है, जो पिछले करीब तीन वर्षों से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था. सोमवार सुबह साथी बंदियों ने उसे बैरक में मरा हुआ देखा, जिसके बाद जेल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को नागरिक अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.
न्यायिक जांच शुरू: घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी आशीष कुमार ने कहा कि, "सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. मामले की जांच ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है. चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप: मृतक के पिता वासदेव ने संदीप की मौत को संदिग्ध बताते हुए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "संदीप ने फोन पर अपनी हत्या होने या प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने की आशंका जताई थी.जेल में उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे वह तनाव में रहता था."
इलाज में लापरवाही का भी आरोप: वहीं, मृतक की मां गुलाबो ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "संदीप लंबे समय से पथरी की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन ऑपरेशन के लिए आवेदन देने के बावजूद जेल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. रोहतक पीजीआई से चल रहे इलाज की दवाइयां भी उसे नहीं लेने दी जाती थीं और कई बार दवाइयां फिंकवा दी जाती थीं. ये गंभीर लापरवाही है. इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए."
ऑडियो क्लिप से उठा सवाल: मामले के बीच एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसे परिजन संदीप की बताकर उसकी मौत से जोड़ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इसमें उसने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी. हालांकि पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऑडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी भी जांच की जाएगी.
जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई: फिलहाल पुलिस और न्यायिक जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही चलेगा. जांच पूरी होने के बाद यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अन्य तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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