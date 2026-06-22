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सेंट्रल जेल बरेली से उम्रकैद का कैदी फरार, 7 कर्मी निलंबित

सेंट्रल जेल बरेली से उम्रकैद का कैदी फरार. ( ETV Bharat )

बरेली: सेंट्रल जेल इज्जतनगर की सुरक्षा व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई, जब उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी जेल परिसर से फरार हो गया. घटना सामने आते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली मच गई. फरार कैदी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. जानकारी के मुताबिक, फरार कैदी की पहचान अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र निवासी दिनेश के रूप में हुई है. वह पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था और सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था. सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उसके जेल से गायब होने की जानकारी मिलने पर अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. सूचना मिलते ही इज्जतनगर थाना पुलिस, जेल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पूरे परिसर की जांच की गई और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कराया गया. पुलिस ने फरार कैदी की तलाश में कई टीमों को लगाया है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी मानुष पारिक समेत अन्य अधिकारियों ने जेल पहुंच कर हालात का जायजा लिया.