सेंट्रल जेल बरेली से उम्रकैद का कैदी फरार, 7 कर्मी निलंबित
फरार कैदी दिनेश अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वह पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में सज़ा काट रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 5:16 PM IST
बरेली: सेंट्रल जेल इज्जतनगर की सुरक्षा व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई, जब उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी जेल परिसर से फरार हो गया. घटना सामने आते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली मच गई. फरार कैदी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, फरार कैदी की पहचान अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र निवासी दिनेश के रूप में हुई है. वह पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था और सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था. सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उसके जेल से गायब होने की जानकारी मिलने पर अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए.
सूचना मिलते ही इज्जतनगर थाना पुलिस, जेल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पूरे परिसर की जांच की गई और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कराया गया. पुलिस ने फरार कैदी की तलाश में कई टीमों को लगाया है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी मानुष पारिक समेत अन्य अधिकारियों ने जेल पहुंच कर हालात का जायजा लिया.
प्रारंभिक जांच में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के संकेत मिलने पर जेल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेड जेल वार्डर विशंभर सिंह, अर्जुन प्रसाद, गेंदालाल, मुकेश कुमार, मोहित कुमार तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजय कुमार और यशपाल को निलंबित कर दिया.
जेल प्रशासन की ओर से इज्जतनगर थाने में फरार कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि कैदी के फरार होने के कारणों और सुरक्षा चूक के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी.
इस घटना ने सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. आखिर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच एक उम्रकैद का कैदी जेल से बाहर निकलने में कैसे सफल हो गया, यह अब जांच का सबसे बड़ा विषय बन गया है.
पुलिस और जेल प्रशासन का दावा है कि फरार कैदी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं प्रशासन ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.