दिल्ली पुलिस को एलजी का 'स्मार्ट' मंत्र: तकनीक और जन-भागीदारी से बदलेगी कानून-व्यवस्था
Delhi उपराज्यपाल के ये नए निर्देश पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह और निष्ठावान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं.
Published : June 24, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस के लिए एक महत्वाकांक्षी 'रोडमैप' तैयार किया है. उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि पुलिस बल को अब लीक से हटकर काम करना होगा, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग और आम जनता के साथ बेहतर समन्वय ही सफलता का मूल मंत्र होगा.
उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपराध की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन तकनीक का व्यापक इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि अपराध के उभरते स्वरूप को देखते हुए पुलिस को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा. तकनीकी उपकरणों के माध्यम से न केवल अपराध की घटनाओं को घटाया जा सकेगा, बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर सटीक निगरानी भी संभव होगी.
Met with senior officers of @DelhiPolice at the Delhi Police Headquarters today and reviewed key operational and welfare priorities. Reiterated the need for humane, visible, and proactive citizen-centric policing that strengthens public trust and confidence.— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 24, 2026
Directed the force… pic.twitter.com/sdz1WMfgrf
आम जनता बनेगी पुलिस की 'आंख और कान'
पुलिसिंग में जन-भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए उपराज्यपाल ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और स्थानीय बाजार संघों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है. उनका मानना है कि स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जनता का विश्वास और सहयोग अनिवार्य है. सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए ही दिल्ली को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है.
यातायात प्रबंधन और सख्त प्रवर्तन
सड़क सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उपराज्यपाल ने यातायात नियमों के उल्लंघन, विशेषकर गलत दिशा (wrong-side) में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं. प्रमुख जाम वाले बिंदुओं पर सख्ती बरतने के साथ-साथ उन्होंने वाहन चालकों के बीच सकारात्मक व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है.
सुविधाएं और कल्याणकारी कदम
पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल ने कर्मियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात कही है. इसके साथ ही, उन्होंने बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस आवासीय परिसरों को 'जीरो-वेस्ट' (कचरा मुक्त) मॉडल के रूप में विकसित करने का विजन रखा है.
दिल्ली में अपराध की स्थिति
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण विषय रही है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और महिलाओं के विरुद्ध अपराध राजधानी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स' और डिजिटल निगरानी के जरिए लगातार कार्रवाई कर रही है.
उपराज्यपाल के ये नए निर्देश पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह और निष्ठावान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं. उपराज्यपाल ने अंत में कहा कि, "सशक्तीकरण के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है." उन्होंने पूरी दिल्ली पुलिस को उनके सार्थक प्रयासों के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया.
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