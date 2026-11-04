लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर महंत ने संभाला भारतीय सेना के DGIT महानिदेशक का पदभार, कुल्लू से है नाता
कुल्लू जिले के कट्राईं निवासी लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर ने नई दिल्ली में भारतीय सेना के एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक का कार्यभार संभाला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:48 PM IST
शिमला: भारतीय सेना के प्रतिष्ठित अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कट्राईं निवासी लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर ने एकीकृत रक्षा मंत्रालय मुख्यालय (सेना), नई दिल्ली में एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक (DGIT) का कार्यभार संभाल लिया है.
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कट्राईं से प्राप्त की और वह प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा के पूर्व छात्र रहे हैं. उन्होंने जनवरी 1988 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश लिया और दिसंबर 1991 में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से कमीशन प्राप्त किया. इसके अलावा, वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC), वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज (NDC), नई दिल्ली के भी पूर्व छात्र हैं. उनका सैन्य करियर पेशेवर उत्कृष्टता, अनुकरणीय नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा से परिपूर्ण रहा है.
अपने करियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने सेना के कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया और उनमें से तीन में प्रथम स्थान हासिल किया. लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर महंत हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (HAWS), गुलमर्ग से हाई एल्टीट्यूड वारफेयर कोर्स भी कर चुके हैं. स्कूल के दिनों से ही उनकी कयाकिंग, कैनोइंग, स्कीइंग और जल-क्रीड़ा जैसी साहसिक गतिविधियों में गहरी रुचि रही है.
अपने साढ़े तीन दशकों के विशिष्ट करियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने देशभर के विभिन्न परिचालन परिवेशों और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं. उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमान, अनुदेशात्मक (इंस्ट्रक्शनल) और स्टाफ नियुक्तियां संभाली हैं, जिससे उन्हें ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, सामरिक योजना, सैन्य प्रशासन और संसाधन प्रबंधन का व्यापक अनुभव मिला है.
उनकी सेवा के दौरान प्रमुख नियुक्तियों में 11 फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो की कमान संभालना, एक प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर के ब्रिगेडियर ऑर्डिनेंस के रूप में कार्य करना और बाद में चीन से लगी उत्तरी सीमा के लिए जिम्मेदार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमान में मेजर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विसेज के रूप में कार्य करना शामिल है. इन अहम जिम्मेदारियों ने उन्हें जटिल सैन्य रसद (लॉजिस्टिक्स) प्रबंधन, परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सैन्य संरचनाओं को सुदृढ़ बनाए रखने का अमूल्य अनुभव प्रदान किया है.
लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर महंत की एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक (DGIT) के रूप में नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय सेना आधुनिकीकरण, एकीकृत प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस, खेल उत्कृष्टता और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम 'भविष्य के लिए तैयार बल' (Future-Ready Force) तैयार करने पर नया जोर दे रही है.
डीजीआईटी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुशील भारतीय सेना के प्रशिक्षण तंत्र के प्रमुख पहलुओं की निगरानी करेंगे. इसमें संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने और विभिन्न प्रशिक्षण विषयों में बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
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