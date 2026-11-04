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लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर महंत ने संभाला भारतीय सेना के DGIT महानिदेशक का पदभार, कुल्लू से है नाता

लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर ( ETV Bharat )

शिमला: भारतीय सेना के प्रतिष्ठित अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कट्राईं निवासी लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर ने एकीकृत रक्षा मंत्रालय मुख्यालय (सेना), नई दिल्ली में एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक (DGIT) का कार्यभार संभाल लिया है.

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कट्राईं से प्राप्त की और वह प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा के पूर्व छात्र रहे हैं. उन्होंने जनवरी 1988 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश लिया और दिसंबर 1991 में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से कमीशन प्राप्त किया. इसके अलावा, वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC), वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज (NDC), नई दिल्ली के भी पूर्व छात्र हैं. उनका सैन्य करियर पेशेवर उत्कृष्टता, अनुकरणीय नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा से परिपूर्ण रहा है.