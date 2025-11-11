यूपी की लेफ्टिनेंट कर्नल बेटी ने 8 घंटे में रचा इतिहास; दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता 'आयरनमैन 70.3' फतह
सैन्य अफसर फराह दीबा ने 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइक्लिंग, 21.1 किलोमीटर दौड़ बिना रुके और थके पूरी की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 3:49 PM IST
प्रयागराजः भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल फराह दीबा ने अपने जज्बे और दृढ़ संकल्प से इतिहास रच दिया है. ओल्ड कैंट प्रयागराज स्थित 6 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात फराह दीबा ने गोवा में आयोजित दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक “आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन” को 8 घंटे में पूरा किया है. आयरनमैन का खिताब हासिल करने पर उन्हें मेडल से नवाजा गया.
तीन चरणों की कठिन परीक्षा: दीबा ने ETV Bharat को बताया कि आयरनमैन 70.3 प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को लगातार तीन चरण पूरे करने होते हैं. पहले चरण में प्रतिभागी को 1.9 किलोमीटर ओपन-वाटर स्विमिंग करनी होती है. दूसरे चरण में 90 किलोमीटर साइक्लिंग करनी होती है. तीसरे और अंतिम चरण में प्रतिभागी को 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है. दीबा ने बताया कि इन तीनों चरणों को उन्होंने बिना रुके आठ घंटे में पूरा करके आयरनमैन का खिताब हासिल किया है.
गोवा में दुनिया भर से जुटे एथलीट: दीबा ने बताया कि मीरामार बीच पर रविवार को आयोजित आइरनमैन 70.3 गोवा में देश-विदेश के 1300 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया. प्रतिभागियों ने 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रनिंग पूरी कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. रनिंग ट्रैक मीरामार बीच और पणजी के समुद्र तटीय इलाकों से होकर गुजरता है, जहां हजारों दर्शकों की मौजूदगी एथलीटों का उत्साह बढ़ा रही थी. दीबा ने बताया कि उमस और चढ़ाई मुश्किलें बढ़ा रही थी, लेकिन लोगों की हौसलाफजाई और दृढ़ निश्चय से हाफ मैराथन की दूरी पूरी हो सकी. कई बार ऐसा लगा कि अब और नहींं हो पाएगा, लेकिन अपना हौसला खुद बढ़ाया. दौड़ पूरी करने के बाद अपनी पीठ थपथपाई.
हर कदम पर मिला आत्म-विश्वास और अनुशासन का साथ: फराह दीबा ने ईटीवी भारत से कहा कि आयरनमैन उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आत्म-विश्वास, धैर्य और अनुशासन की यात्रा थी. हर स्ट्रोक, हर पैडल और हर कदम ने मुझे यह याद दिलाया कि असली ताकत निरंतरता और जज्बे में है. फराह ने बताया कि मैं रनिंग करती रहती हूं, यह मेरा शौक है. पहले भी कई अल्ट्रा रनिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया है और मेडल हासिल किया है. जैसलमेर में आयोजित 100 किलोमीटर बॉर्डर रन जैसी कठिन दौड़ मेरी बड़ी उपलब्धि है. मेरी पहचान अल्ट्रा रनर के रूप में की जाती है. फराह ने महिलाओं के लिए कहा कि अपने काम काज के अलावा हर महिला को अपने जीवन में एक खेल को शामिल करना चाहिए. यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है.
Flagged off IRONMAN 70.3 Goa 2025; India’s biggest international triathlon!— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) November 9, 2025
As over 1,300 athletes from 31 countries compete Goa continues to shine as India’s destination for wellness, sport & active living! pic.twitter.com/7Y4z8pa6eC
