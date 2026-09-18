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पलामू के चैनपुर में 10 वर्षीय बच्ची का मौत मामला: मासूम के साथ हुई थी हैवानियत, संदिग्धों का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट

पलामूः पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में नौ नवंबर 2025 को एक कुएं से 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था. बच्ची दो दिनों से लापता थी. बच्ची के साथ दुष्कर्म कर नृशंस हत्या की गई थी. अब पूरे मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों की लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने वाली है. पलामू पुलिस ने पूरे मामले में एफएसएल को पत्र लिखा है. एफएसएल की टीम दोनों संदिग्धों के टेस्ट का समय निर्धारित करेगी.

कुएं से बरामद हुआ था बच्ची का शव

दरअसल, चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के एक बच्ची नवंबर 2025 में गायब हुई थी और घटना के दो दिनों के बाद ही घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं से बच्ची का शव बरामद हुआ था. उस दौरान पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था और तत्कालीन एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की थी. पुलिस दो से तीन दिनों तक गांव में लगातार सर्च अभियान चलाई थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म का जिक्र

घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी. बाद में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के 19 ग्रामीणों को नोटिस जारी किया था और उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया था.

घटना का उद्भेदन पुलिस के लिए चुनौती

घटना के नौ महीने बीत जाने के बाद यह मामला पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है. इस संबंध में चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि मामले में दो संदिग्धों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है, एफएसएल को पत्र लिखा गया है. समय निर्धारित होते ही यह जांच कराई जाएगी.