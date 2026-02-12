ETV Bharat / state

स्मार्ट सिटी के साये में बदहाल ‘लीची बगान’, हरियाली से कचरे के अंबार तक की कहानी

रांची: राजधानी रांची का वीआईपी क्षेत्र माने जाने वाला लीची बगान इलाका, जो कभी हरियाली, स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक था, आज उपेक्षा और अव्यवस्था की चपेट में आ चुका है. धुर्वा क्षेत्र में जगन्नाथपुर थाना के ठीक समीप स्थित यह इलाका वार्ड संख्या 41 और 43 में आता है. समय के साथ इसकी मूल पहचान धूमिल पड़ती जा रही है.

पहले हरियाली, अब कचरे का बोलबाला

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह इलाका कभी लीची के बागानों से आच्छादित रहता था. गर्मियों में पेड़ों पर लाल-लाल फलों से लदे होने की छटा देखते ही बनती थी. लेकिन अब अधिकांश लीची के पेड़ काट दिए गए हैं. खाली पड़ी जमीन पर घुमंतू लोगों का अतिक्रमण हो चुका है, जिससे अवैध कब्जे की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है. इससे न सिर्फ क्षेत्र की सौंदर्यता प्रभावित हुई है, बल्कि सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

लीची बगान इलाका बदहाली का शिकार (ETV Bharat)

इलाके में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं. नियमित सफाई की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं दिखती. नालियों के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे बदबू फैलती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. बारिश के दिनों में स्थिति और भी विकराल हो जाती है, जब जलभराव से कीचड़ और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है.

खुले में शौच और पेयजल की कमी

सबसे चिंताजनक स्थिति शौचालयों की है. यहां उचित सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खुले में शौच की घटनाएं आम हैं. इससे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ और ‘खुले में शौच मुक्त भारत’ की परिकल्पना पर गहरा प्रश्नचिह्न लग जाता है.