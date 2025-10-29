ETV Bharat / state

गड़बड़झाला : झालावाड़ में खाद-बीज की दो फर्मों के लाइसेंस निरस्त, भरतपुर में पकड़े गए सरसों के नकली बीज

वर्मा ने बताया कि इन दिनों बड़ी तादाद में किसान कृषि सेवा केंद्रों से यूरिया तथा डीएपी की खरीद की जा रही है. यदि किसी दुकान पर अधिक कीमत पर खाद को बेचने की शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

सहायक निदेशक वर्मा ने बताया कि झालरापाटन स्थित बालाजी कृषि सेवा केंद्र पर डीएपी खाद अधिक कीमत पर बेचने की सूचना मिली थी. विभाग ने शिकायत की जांच की. इसके बाद बालाजी कृषि सेवा केंद्र फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया. इधर, मामले को लेकर संयुक्त कृषि विस्तार अधिकारी कैलाश मीणा ने बताया कि बकानी में गांधी कृषि सेवा केंद्र के पास 41 टन यूरिया तथा 2.93 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक था.

कृषि विभाग में सहायक निदेशक राजकुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार को बकानी में यूरिया तथा डीएपी खाद से भरा मिनी ट्रक जब्त किया गया. इस मिनी ट्रक में करीब 50 कट्टे यूरिया तथा 25 कट्टे डीएपी से भरे थे. इनको बकानी से खरीद कर सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था. यह राज्य उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 का उल्लंघन है. जब्त ट्रक के चालक से खाद के कट्टों का खरीद बिल नहीं मिला. प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार, ये खाद के कट्टे बकानी के गांधी कृषि सेवा केंद्र से खरीदे गए थे. विभाग ने फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया.

झालावाड़/भरतपुर: प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है. झालावाड़ में किसानों से मिली शिकायत के बाद विभाग ने दो फर्मों के लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिए. इनमें एक फर्म बकानी और दूसरी झालरापाटन कस्बे की है. दोनों फर्मों के पास खाद, बीज तथा कृषि संबंधी दवाइयां बेचने के लाइसेंस थे. उधर, भरतपुर जिले में नामी कंपनियों के नाम और पैकिंग के सहारे सरसों का नकली बीज बेचने का मामला सामने आया है.

नामी कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था नकली बीज: उधर, भरतपुर जिले में बाजार में नामी कंपनियों के नाम और पैकिंग के जरिए सरसों का नकली बीज बेचे जाने का मामला पकड़ा गया. कृषि विभाग की जांच में बीज पैकिंग और लेबलिंग में गड़बड़ी की पुष्टि की. विभाग ने किसानों से कहा कि बीज केवल लाइसेंसी दुकानों से खरीदें. बिल अवश्य लें, ताकि धोखाधड़ी से बच सकें.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेशचंद ने बताया कि विभाग को हाल में किसानों से बीजों की गुणवत्ता सही नहीं होने की शिकायतें मिली थी. जांच में पाया कि नदबई में नकली लेबल और पैकिंग का इस्तेमाल कर सरसों का नकली बीज बेचा जा रहा था.नकली बीज से किसानों की पैदावार प्रभावित होती है. इससे फसल की गुणवत्ता व उत्पादन घट जाते हैं. किसान मेहनत और लागत में नुकसान उठाते हैं.

278 बीज नमूनों की जांच जारी: सुरेशचंद ने बताया कि घटना के बाद विभाग ने जिलेभर में बीज विक्रेताओं की जांच तेज कर दी.अब तक 278 बीज नमूने विभिन्न दुकानों और गोदामों से एकत्र किए. इनको जांच के लिए लैब भेजा है. रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि किन क्षेत्रों और कितने स्तर पर नकली बीज का कारोबार फैलाया गया.

पकड़े गए नकली बीज विक्रेता: कृषि विभाग की सूचना पर नदबई पुलिस ने नकली सरसों बीज तैयार करने और बेचने के आरोप में नूरपुर निवासी ललित कुमार और बृजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया. थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों से नामी बीज कंपनी के नाम से पैक 88 पैकेट नकली सरसों बीज बरामद किए. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कम दाम का घटिया बीज लाकर महंगी ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग करते थे और बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे. किसान इन पैकेटों को असली मानकर खरीद लेते थे.

किसानों से अपील: संयुक्त निदेशक ने किसानों को आगाह किया कि किसी भी ब्रांड का बीज खरीदते समय पैकिंग, बैच नंबर, कंपनी का नाम, लेबल और लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें. किसानों को बीज हमेशा अनुज्ञापत्र धारी दुकानदारों से ही खरीदना चाहिए.विभाग ने नकली बीज के दुष्प्रभाव से किसानों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया. कृषि पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर किसानों को बीज खरीद के नियम, जांच के तरीके और फर्जीवाड़े से बचाव के उपाय बता रहे हैं. किसानों को समझा रहे हैं कि सस्ती दर देखकर या बिना पहचान वाले ब्रांड से बीज ना खरीदें. ऐसा करने से पूरी फसल चौपट हो सकती है.