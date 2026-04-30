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कानपुर: IMA समेत 4 ब्लड बैंकों पर गिरी गाज, लाइसेंस सस्पेंड, इस वजह से की गई कार्रवाई

कानपुर: कानपुर में औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के चार प्रमुख ब्लड बैंकों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं. यह कार्रवाई लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत की गई है. विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि निलंबन की इस अवधि के दौरान सभी ब्लड बैंक अपनी तकनीकी और प्रशासनिक अनियमितताओं को पूरी तरह दुरुस्त करें. उसके बाद ही लाइसेंस बहाली पर विचार किया जाएगा.

इन ब्लड बैंको पर कार्रवाई

लाइसेंस निलंबन की इस कार्रवाई में परेड स्थित आईएमए ब्लड बैंक, सिविल लाइंस का मायांजलि ब्लड बैंक, मसवानपुर का वाडा ब्लड बैंक और नौबस्ता का पुष्पांजलि ब्लड बैंक शामिल है. दरअसल, अप्रैल महीने में जिले के कुल 35 ब्लड बैंकों की सघन जांच की गई थी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों श्रेणियों के संस्थान शामिल थे. जांच के दौरान इन केंद्रों में साफ-सफाई, स्टोरेज और जरूरी दस्तावेजों के रखरखाव में बड़ी खामियां उजागर हुई थीं.

