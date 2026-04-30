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कानपुर: IMA समेत 4 ब्लड बैंकों पर गिरी गाज, लाइसेंस सस्पेंड, इस वजह से की गई कार्रवाई

जांच के दौरान इन केंद्रों में साफ-सफाई, स्टोरेज और जरूरी दस्तावेजों के रखरखाव में बड़ी खामियां उजागर हुई थीं

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कानपुर: IMA समेत 4 ब्लड बैंकों के लाइसेंस सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 10:18 AM IST

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कानपुर: कानपुर में औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के चार प्रमुख ब्लड बैंकों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं. यह कार्रवाई लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत की गई है. विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि निलंबन की इस अवधि के दौरान सभी ब्लड बैंक अपनी तकनीकी और प्रशासनिक अनियमितताओं को पूरी तरह दुरुस्त करें. उसके बाद ही लाइसेंस बहाली पर विचार किया जाएगा.

इन ब्लड बैंको पर कार्रवाई
लाइसेंस निलंबन की इस कार्रवाई में परेड स्थित आईएमए ब्लड बैंक, सिविल लाइंस का मायांजलि ब्लड बैंक, मसवानपुर का वाडा ब्लड बैंक और नौबस्ता का पुष्पांजलि ब्लड बैंक शामिल है. दरअसल, अप्रैल महीने में जिले के कुल 35 ब्लड बैंकों की सघन जांच की गई थी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों श्रेणियों के संस्थान शामिल थे. जांच के दौरान इन केंद्रों में साफ-सफाई, स्टोरेज और जरूरी दस्तावेजों के रखरखाव में बड़ी खामियां उजागर हुई थीं.


ड्रग इंस्पेक्टर ने दी जानकारी
ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह ने बताया कि लखनऊ मुख्यालय से प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान जारी है. मुख्यालय की टीमों की तरफ ही कानपुर के ब्लड बैंकों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं, ताकि वहां मौजूद खामियों को दूर किया जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया मार्च में ही पूरी हो गई थी, लेकिन वास्तविक एक्शन बुधवार को लिया गया है.

निलंबन के बावजूद जारी रहा काम
कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि आईएमए ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद बुधवार को वहां सामान्य कामकाज जारी रहा. जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम को तुरंत बंद कराया. औषधि प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि मरीजों को मिलने वाले रक्त की सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो.

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