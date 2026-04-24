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आगरा : नामी ब्रांड्स के नाम पर 'मौत का व्यापार', पहले जब्त हुईं 71 करोड़ की नकली दवाएं, अब 5 फर्मों के लाइसेंस रद्द

आगरा में नकली दवा सिंडिकेट के भंडाफोड़ से दवा माफिया में हड़कंप

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आगरा : नामी ब्रांड्स के नाम पर 'मौत का व्यापार', 71 करोड़ की नकली दवाएं जब्त, 5 फर्मों के लाइसेंस रद्द (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 6:15 PM IST

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आगरा : आगरा के बहुचर्चित नकली दवा मामले में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. छापेमारी के दौरान इन्हीं फर्मों से करीब 71 करोड़ रुपये की दवाएं सीज की गई थीं, जो वर्तमान में भी विभाग के कब्जे में हैं. आगरा प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है. इसके अलावा मामले से जुड़ी लखनऊ और पुडुचेरी की फर्मों के लाइसेंस भी रद्द करने के लिए संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेज दी गई है.

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नामी ब्रांड्स के नाम पर 'मौत का व्यापार', 71 करोड़ की नकली दवाएं जब्त (Photo Credit; ETV Bharat)

सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि 22 अगस्त 2025 में यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग की टीमों ने आगरा में नकली दवाओं को लेकर छापामार कार्रवाई की थी. उस कार्रवाई में नकली दवा मामले में पांच गोदामों से करीब 71 करोड़ रुपये की दवाएं सीज की थीं. इस मामले में यूनिस, वारिस, विक्की कुमार, सुभाष कुमार, हिमांशु अग्रवाल और फरहान के खिलाफ बीएनएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कराए गए थे. इसके साथ ही इस मामले में जांच करने पर यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग की टीमें पुडुचेरी पहुंची थीं. वहां पर नामी कंपनियों के नाम की नकली दवाओं की कालाबाजारी का खुलासा हुआ था.


सैंपल जांच में फेल
सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि नकली दवा मामले में सुल्तानगंज स्थित के एंड फार्मा, फव्वारा स्थित हे मां मेडिकॉज, बंसल मेडिकल एजेंसी, एमएसवी मेडी पॉइंट, और ताज मेडिको के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. इसके साथ ही इस मामले में अन्य फर्म की जांच चल रही है. इस मामले में टीमों ने जो सैंपल जांच के लिए थे. उनमें से 28 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है. सभी 28 सैंपल फेल हैं. इन सैंपल की सभी दवाएं पुडुचेरी में बनी थीं.

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