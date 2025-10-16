ETV Bharat / state

दिल्ली में दुकानों में पटाखों का स्टाक तय, तीन स्तरों पर टीमें रखेंगी निगरानी; जानिए पूरा प्लान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिवाली पर लाइसेंसधारकों को प्रति दुकान केवल सीमित स्टॉक में पटाखों को रखने की अनुमति होगी. शर्तों के अनुपालन के लिए तीन स्तरों पर गस्ती टीमें निगरानी रखेंगी. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार. पुलिस नीरी और पेसो प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाएगी. लाइसेंसधारकों को प्रति दुकान केवल 600 किलोग्राम पटाखे रखने की अनुमति होगी.

त्रि-स्तरीय सतर्कता तंत्र स्थापित

प्रत्येक जिले में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) लगभग 140 प्रमाणित पटाखा दुकानदारों को तीन दिन (18-19 अक्टूबर) के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे. शर्तों के अनुपालन के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी. तीन स्तरों पर गस्ती टीमें नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी रखेगी. एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में त्रि-स्तीरय सतकर्ता तंत्र स्थापित कर रही है. प्रतिबंधित पटाखों पर रोकथाम के लिए बाजारों और मोहल्लों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए हर पुलिस स्टेशन से टीमें तैनात की जाएंगी. जिला स्तर पर डीसीपी के नेतृत्व में अलग टीम निगरानी करेगी.समग्र निगरानी के लिए एक सतकर्ता टीम होगी.

उप-मंडल स्तर पर टीमें

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उप-मंडल स्तर पर टीमें गठित की जा रही हैं और उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) उनकी निगरानी करेंगे. दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और एमसीडी सहित नगर निकायों के कर्मियों वाली इन टीमों का नेतृत्व तहसीलदारों सहित राजस्व अधिकारी करेंगे. जिला मजिस्ट्रेट, जिलों के उपायुक्तों के परामर्श से, क्यूआर कोड वाले स्वीकृत हरित पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे.

दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय बताए गए हैं. अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, जिनमें आवेदन का प्रारूप, चेकलिस्ट, निरीक्षण, सत्यापन और लाइसेंस प्रदान करना शामिल है, पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसमें कहा गया है कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों को ही निर्दिष्ट स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से बेचने की अनुमति होगी. पटाखों के प्रत्येक पैकेट पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा, जबकि बेरियम या अन्य गैर-प्रमाणित घटकों वाले पटाखों का उपयोग सख्त वर्जित है.