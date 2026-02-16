ETV Bharat / state

पलामू में हथियार के लाइसेंस की समीक्षा! जमानत एवं आपराधिक इतिहास वाले रडार पर

पलामू में लाइसेंसी हथियार का वेरिफिकेशन किया जा रहा है. इसके लिए पुलिस ने अलग-अलग कैटेगरी तैयार की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 16, 2026 at 1:28 PM IST

पलामू: जिले में लाइसेंसी हथियार की समीक्षा हो रही है. निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर एवं राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के बाद हथियार के लाइसेंस का सत्यापन किया जा रहा है. पलामू के सभी थाना क्षेत्र में हथियार के लाइसेंस धारकों का सत्यापन किया जा रहा है एवं विभिन्न स्थानों में हथियार को जमा करवाया जा रहा है.

पलामू पुलिस ने हथियार लाइसेंस धारकों के लिए चार अलग-अलग कैटेगरी तैयार की है. जमानत पर जेल से बाहर निकलने वाले, आपराधिक इतिहास वाले, दंगा जैसी घटनाओं के आरोपी एवं सामान्य लाइसेंस धारक की अलग-अलग सूची तैयार की जा रही है. इस अवधि में किसी भी प्रकार का हथियार का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. दरअसल, पलामू में 1150 से भी अधिक लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है. सबसे अधिक पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में 500 से भी अधिक लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि हथियार के लाइसेंस धारकों की अलग-अलग कैटेगरी तैयार की गई है, जिसके तहत उनका सत्यापन किया जा रहा है. जमानत पर जेल से बाहर निकले एवं आपराधिक इतिहास वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हथियारों को जमा करवाया जा रहा है. हथियार जमा होने के बाद सभी के नामों की समीक्षा की जाएगी एवं मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

