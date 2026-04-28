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कुलगांव हादसे से प्रशासन ने लिया सबक, महासू जात मेले में कोई नहीं लहराएगा बंदूक

ठियोग/कोटखाई: शिमला जिले के रोहड़ू में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गोली लगने से एक 26 साल की महिला की मौत हो गई. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामौत्रा ने आदेश जारी किए हैं कि अब किसी भी सामाजिक समारोह, मेले और त्योहार में किसी भी तरह के हथियार को लाना मान्य नहीं है. वहीं, कोटखाई के महासू में जात मेले को लेकर भी अब प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.

महासू में जात मेला शुरू

वहीं, आज से कोटखाई के महासू में जिला स्तरीय जात मेला शुरू हो गया है. ऐसे में एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल खुद मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. एसडीएम अभिषेक बरवाल ने बताया कि पुलिस की टीम मेले में सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात समेत मेले की सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. ये मेला तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें दो ठोडा दल आपस में खेल खेलेंगे. इस दौरान कई रंगारंग ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कई स्थानीय कलाकार लोकगीतों के जरिए लोगोंका मनोरंजन करेंगे.