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कुलगांव हादसे से प्रशासन ने लिया सबक, महासू जात मेले में कोई नहीं लहराएगा बंदूक

मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी बंदूक और तेजधार हथियार लाने पर पूरी तरह से मनाही है.

Mahasu Jaat Mela
महासू में जात जिला स्तरीय जात मेला शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 5:07 PM IST

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ठियोग/कोटखाई: शिमला जिले के रोहड़ू में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गोली लगने से एक 26 साल की महिला की मौत हो गई. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामौत्रा ने आदेश जारी किए हैं कि अब किसी भी सामाजिक समारोह, मेले और त्योहार में किसी भी तरह के हथियार को लाना मान्य नहीं है. वहीं, कोटखाई के महासू में जात मेले को लेकर भी अब प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.

महासू में जात मेला शुरू

वहीं, आज से कोटखाई के महासू में जिला स्तरीय जात मेला शुरू हो गया है. ऐसे में एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल खुद मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. एसडीएम अभिषेक बरवाल ने बताया कि पुलिस की टीम मेले में सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात समेत मेले की सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. ये मेला तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें दो ठोडा दल आपस में खेल खेलेंगे. इस दौरान कई रंगारंग ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कई स्थानीय कलाकार लोकगीतों के जरिए लोगोंका मनोरंजन करेंगे.

"सरकार के आदेशों के बाद और रोहड़ू में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब महासू में जिला स्तरीय जात मेले में भी चौकसी बरती जा रही है. इस दौरान कोई भी लाइसेंस धारी बंदूक, तेज हथियार मेले में मान्य नहीं है और इस बारे में सभी को निर्देश दिए गए हैं." - अभिषेक बरवाल, एसडीएम कोटखाई

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महासू के जात मेले में हथियार ले जाने पर बैन (ETV Bharat)

इन हथियारों पर अभी भी बना संशय

एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल ने कहा कि रोहड़ू में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में महिला की मौत के बाद कई सवाल उठे हैं, जिनका जवाब देना अभी मुश्किल है, लेकिन मंदिरों और समारोह में खुलेआम फायर करना और अपनी धाक जमाना लोगों को महंगा पड़ सकता है. इस बारे में अब सरकार ने सख्ती की है, जिससे आने वाले समय में और बदलाव आ सकते हैं. हालांकि अभी भी मेलों में डांगरू और तलवार का प्रयोग किया जाता है, जिस पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि डांगरु तेजधार हथियार नहीं है, लेकिन तलवार तेजधार हथियार है, जिससे लड़ाई-झगड़े के दौरान प्रयोग करने पर किसी की जान भी जा सकती है. ऐसे में अभी भी इस पर संशय बना हुआ है.

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