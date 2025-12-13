ETV Bharat / state

सहारनपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल, बांग्लादेश तक फैला है नेटवर्क

GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है. ड्रग्स माफिया विभोर राणा के ठिकानों पर दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच चल रही है. इस बीच शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है. औषधि अनुज्ञापन अधिकारी दीपा लाल ने बताया, औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने 13 नवंबर को जांच की थी. जांच में GR ट्रेडिंग कंपनी बीते करीब एक साल से बंद पाई गई. निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद गार्ड ने बताया कि वहां किसी भी तरह का दवा कारोबार नहीं हो रहा. फर्म संचालक मौके से गायब मिले. विभाग की ओर से भेजा गया नोटिस भी वापस आ गया. जांच में काफी कमियां पाईं गई. इसलिए GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का आदेश. (Photo Credit; Food Safety and Drug Administration) फर्जी बिक्री दिखाते थे : वहीं STF की जांच में खुलासा हुआ कि GR ट्रेडिंग के नाम पर कोडीन युक्त कफ सिरप की फर्जी बिक्री दिखाई जाती थी. जबकि कफ सिरप बांग्लादेशी तस्करों तक पहुंचाई जाती थी. लाइसेंस विभोर राणा के नाम पर दर्ज थे और उसी के आधार पर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था.