सहारनपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल, बांग्लादेश तक फैला है नेटवर्क

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल
GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 5:22 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 5:28 PM IST

सहारनपुर : कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है. ड्रग्स माफिया विभोर राणा के ठिकानों पर दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच चल रही है. इस बीच शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

औषधि अनुज्ञापन अधिकारी दीपा लाल ने बताया, औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने 13 नवंबर को जांच की थी. जांच में GR ट्रेडिंग कंपनी बीते करीब एक साल से बंद पाई गई. निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद गार्ड ने बताया कि वहां किसी भी तरह का दवा कारोबार नहीं हो रहा. फर्म संचालक मौके से गायब मिले. विभाग की ओर से भेजा गया नोटिस भी वापस आ गया. जांच में काफी कमियां पाईं गई. इसलिए GR ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का आदेश.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का आदेश. (Photo Credit; Food Safety and Drug Administration)

फर्जी बिक्री दिखाते थे : वहीं STF की जांच में खुलासा हुआ कि GR ट्रेडिंग के नाम पर कोडीन युक्त कफ सिरप की फर्जी बिक्री दिखाई जाती थी. जबकि कफ सिरप बांग्लादेशी तस्करों तक पहुंचाई जाती थी. लाइसेंस विभोर राणा के नाम पर दर्ज थे और उसी के आधार पर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था.

लखनऊ में दर्ज है मुकदमा : इस मामले में विभोर राणा के खिलाफ लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है. तस्करी को छिपाने के लिए हरिद्वार और दिल्ली में फर्जी मेडिकल फर्म खोली गई. सभी तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर सहारनपुर औषधि विभाग ने GR ट्रेडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया.

ED कई ठिकानों पर कर रही जांच : वहीं कफ सिरप मामले में ED की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर समेत देश भर में 25 जगह पर ड्रग माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की. सहारनपुर में शास्त्री नगर और कपिल विहार के मकानों पर ED की जांच शनिवार को भी जारी रही.

विभोर राणा और उसके भाई विशाल राणा की 12 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी. ED के लखनऊ जोनल ऑफिस के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है. सहारनपुर के शास्त्री नगर निवासी विभोर राणा B.N. फार्मास्यूटिकल्स के नाम से दवाइयों का फर्म चलाता है. एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की दवा का भी सप्लाई करता था.

