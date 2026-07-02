अनियमितताएं पाए जाने पर राजस्थान के 69 ब्लड सेंटरों के लाइसेंस निलंबित, 5 के रद्द
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 हजार 932 अभ्यर्थियों को नर्स के संविदा आधार पर भरा गया है.
Published : July 2, 2026 at 5:07 PM IST
जयपुर: राजस्थान में अनियमितताएं पाए जाने पर 69 ब्लड सेंटरों के लाइसेंस निलंबित और 5 के रद्द किए गए हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के साथ हुई अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई. बैठक में मंत्री ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) का निर्माण कार्य मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रिम्स के निर्माण कार्य की रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि प्रदेश को शीघ्र एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान उपलब्ध हो सके. उन्होंने रिम्स की क्रियान्विति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए रिम्स के आधारभूत ढांचे, ओपीडी, ओटी, मानव संसाधन सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए. साथ ही, एसएमएस में आईडीपी टॉवर एवं कार्डियोलॉजी टॉवर की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए.
उन्होंने कहा कि राज्य के अन्दर संचालित राजकीय, गैर राजकीय एवं निजी ब्लड केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए और मानक अनुरूप नहीं पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त एवं निलंबित किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षित रक्त मरीजों को उपलब्ध हो, इसके लिए ब्लड केंद्रों के कार्मिकों की ट्रेनिंग, ब्लड स्टोरेज सहित एसओपी की पालना करवाई जाए.
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लाइसेंस निरस्त: मंत्री ने कहा कि जिन ब्लड केंद्रों में गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित पंजीकृत चिकित्सक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरएमसी को लिखा जाए. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 जुलाई तक सभी सरकारी ब्लड केंद्रों का निरीक्षण करें और आवश्यक कदम उठाएं. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि प्रदेश में 286 ब्लड सेंटर हैं, जिसमें से 69 ब्लड केंद्रों में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है, जबकि 5 अन्य का लाइसेंस निरस्त किया गया है.
एनएचएम के 3578 पदों पर पदस्थापन: मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 हजार 932 अभ्यर्थियों को नर्स के संविदा आधार पर भरा गया है. इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चयनित 3 हजार 822 अभ्यर्थियों में से ब्रिज कोर्स पूर्ण करने वाले 1 हजार 646 अभ्यर्थियों को राजहैल्थ पोर्टल के माध्यम से पदस्थापित किया जा चुका है.