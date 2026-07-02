ETV Bharat / state

अनियमितताएं पाए जाने पर राजस्थान के 69 ब्लड सेंटरों के लाइसेंस निलंबित, 5 के रद्द

अधिकारियों की बैठक लेते मंत्री खींवसर ( ETV Bharat Jaipur )