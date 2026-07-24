LIC में भरे जाएंगे MCA और RCA के कुल 100 पद, इस दिन होंगे कैंपस इंटरव्यू
LIC संजौली शाखा के तहत MCA और RCA के 100 पद भरे जाएंगे. जानें क्या है इसके लिए योग्यता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 12:29 PM IST
शिमला: जिला रोजगार कार्यालय शिमला के माध्यम से एलआईसी ऑफ इंडिया (शाखा संजौली) शिमला बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लाया है. इसके लिए 25 जुलाई को सुबह 11:00 बजे मशोबरा-2 स्थित 'शर्मा डेस्टिनेशन आहार विला' में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा.
जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराईक ने बताया कि जिला के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला के माध्यम से एलआईसी ऑफ इंडिया, शाखा संजौली के तहत महिला करियर एजेंट (MCA) और रूरल करियर एजेंट (RCA) के कुल 100 पद भरे जाएंगे. महिला करियर एजेंट (MCA) के लिए 50 पद निर्धारित हैं. इन पदों के लिए अभ्यर्थी का 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके लिए आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को पहले वर्ष 7000 रुपए प्रतिमाह, दूसरे वर्ष 6000 रुपए प्रतिमाह और तीसरे वर्ष 5000 रुपए प्रतिमाह के साथ प्रीमियम का 28 प्रतिशत प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रदान किया जाएगा. इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी.
RCA के भरे जाएंगे 50 पद
इसी प्रकार रूरल करियर एजेंट (RCA) के 50 पदों के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को पहले वर्ष 5000 प्रतिमाह और दूसरे वर्ष 4000 रुपए प्रतिमाह के साथ प्रीमियम का 28 प्रतिशत प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा. इन पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों सहित साक्षात्कार में उपस्थित हों. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 9418467705 और 9816083593 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. यहां अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी.
ये भी पढ़ें: असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती, 30 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन