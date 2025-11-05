झांसी में क्रिकेट खेलते के दौरान एलआईसी अधिकारी की मौत, बाॅलिंग करते समय मैदान पर गिरे फिर उठ ना सके

ETV Bharat / state

थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया कि एलआईसी में कार्यरत कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है.

Published : November 5, 2025 at 4:45 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 5:00 PM IST

झांसी : सीपरी बाजार के नालगंज निवासी एलआईसी के अधिकारी (30) की बुधवार सुबह क्रिकेट खेलने के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. वह बुधवार को जीआईसी क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गये थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

छोटे भाई अरविंद ने बताया कि बड़े भाई रविन्द्र अहिरवार क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे और वह समय मिलने पर क्रिकेट खेला करते थे. बुधवार को छुट्टी होने के कारण सुबह सात बजे घर से जीआईसी मैदान पर क्रिकेट खेलने के लिए गए थे. खेल के दौरान वह बाॅलिंग कर रहे थे और ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह मैदान पर गिर गए.

उन्होंने जैसे ही पानी पिया तो उनको उल्टी होने लगी. उन्होंने बताया कि दोस्तों ने उनको संभाला और एंबुलेंस को बुलाया. जिसके बाद फोन कर भाई की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी. दोस्त उनको मेडिकल कॉलेज लेकर गए जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया.

भाई अरविंद ने बताया कि उनके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं. रविन्द्र से बड़ा भाई विकास गुजरात की एक कंपनी में काम करता है और उसकी शादी हो चुकी है. भाई रविंद्र की दो साल पहले एलआईसी में विकास अधिकारी के पद पर जॉब लगी थी. परिजन रविन्द्र की शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे. कुछ समय पहले उनके भाई ने अपना बॉडी चेकअप भी कराया था, जिसमें सारी रिपोर्ट सही आई थी.

सीपरी बाजार थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि क्रिकेट खेलने के दौरान एलआईसी में कार्यरत कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में मौत हुई है. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे मौत का कारण स्पष्ट हो सके. परिजन सूचना पर पहुंच गए हैं, अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी.

