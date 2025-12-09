ETV Bharat / state

कानपुर में पांच साल से पुलिस को चकमा दे रहा LIC एजेंट गिरफ्तार, काल्पनिक लोगों का बीमा कराता, खुद बनता नॉमिनी, 25 लाख का क्लेम हड़पा

LIC की नगर शाखा-2 के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक कैलाश नाथ ने साल 2020 में कोतवाली थाने ने मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : बीमा धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. एलआईसी के बीमा एजेंट ने काल्पनिक लोगों के नाम पर दर्जनों बीमा पॉलिसियां कीं और इन सभी में उसने खुद को नॉमिनी बना दिया. इसके बाद फर्जी व्यक्तियों के नाम पर नकली प्रमाण पत्र तैयार करवाया और उन्हें एलआईसी में लगवाकर लाखों रुपए का क्लेम प्राप्त कर लिया. कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भारतीय जीवन बीमा निगम की नगर शाखा-2 के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक कैलाश नाथ ने साल 2020 में कोतवाली थाने ने मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में बताया गया था कि एमए सिद्दीकी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक खातों के जरिए एलआईसी से धोखाधड़ी की है.

आरोपी बीमा एजेंट कल्याणपुर निवासी फैजान खान ने काल्पनिक व्यक्तियों के नाम पर बीमा किया फिर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए.

शातिर ने पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर अपना या अपने साथियों का नाम डलवाया. कुछ महीने बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा कर यह दावा किया गया की पॉलिसी धारक की मौत हो गई है और एलआईसी से करीब 25 लाख रुपए का क्लेम हड़प लिया.

आरोपी बीते पांच साल से पुलिस को चकमा दे रहा था. उसने बीमा का काम पूरी तरह से छोड़ दिया और शहर के एक बड़े मॉल में नौकरी करने लगा. पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि आरोपी फैजान खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस गिरोह के अन्य सदस्य फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले एमए सिद्दीकी और मोहम्मद इश्तियाक पहले ही सलाखों के पीछे हैं. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : दुधवा में कितने बाघ; 1200 कैमरे लगाएंगे पता, तेंदुए, हाथी, गैंडा, बारहसिंघा की भी होगी गिनती

TAGGED:

KANPUR NEWS
KANPUR LIC FRAUD
LIC AGENT ARRESTED IN KANPUR
कानपुर में LIC एजेंट गिरफ्तार
LIC AGENT ARRESTED IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.