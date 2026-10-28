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लाइब्रेरी ऑन व्हील्स करेगा लोगों का डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल स्क्रीन से ध्यान हटाने और किताबों से दोस्ती का कबाड़ से जुगाड़

कोरबा नगर निगम की पहल लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ( ETV BHARAT )

कोरबा: नगर निगम कोरबा ने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समाज सुधार की दिशा में एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की शुरुआत की है. निगम द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है, जो शहरवासियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है. यह अनूठा प्रोजेक्ट कबाड़ से जुगाड़ का एक बेजोड़ उदाहरण है, जो बेकार पड़ी सामग्रियों के सदुपयोग का संदेश दे रहा है.​

कोरबा नगर निगम की बेहतरीन पहल नगर निगम की इस रचनात्मक सोच के तहत निगम के टर्मिनल में पड़े एक पुरानी और उपयोगहीन हो चुकी बस को कबाड़ को कुशल कारीगरों और निगम की टीम ने नए सिरे से मॉडिफाई कर एक आधुनिक, आकर्षक और आरामदायक वातानुकूलित पुस्तकालय (AC Library) में बदल दिया है. बस के अंदर किताबों के लिए सुंदर रैक, बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था और रोशनी का इंतजाम किया गया है, जिससे पाठकों को एक शांत और अनुकूल शैक्षणिक माहौल मिल सके.