लाइब्रेरी ऑन व्हील्स करेगा लोगों का डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल स्क्रीन से ध्यान हटाने और किताबों से दोस्ती का कबाड़ से जुगाड़

लाइब्रेरी ऑन व्हील्स करेगा लोगों का डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल स्क्रीन से ध्यान हटाने और किताबों से दोस्ती का कबाड़ से जुगाड़
पुरानी और बेकार हो चुकी निगम की बस को नया रूप दिया गया है. यह एक चलता फिरता पुस्तकालय बन गया. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 8:33 PM IST
कोरबा: नगर निगम कोरबा ने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समाज सुधार की दिशा में एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की शुरुआत की है. निगम द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है, जो शहरवासियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है. यह अनूठा प्रोजेक्ट कबाड़ से जुगाड़ का एक बेजोड़ उदाहरण है, जो बेकार पड़ी सामग्रियों के सदुपयोग का संदेश दे रहा है.
कोरबा नगर निगम की बेहतरीन पहल
नगर निगम की इस रचनात्मक सोच के तहत निगम के टर्मिनल में पड़े एक पुरानी और उपयोगहीन हो चुकी बस को कबाड़ को कुशल कारीगरों और निगम की टीम ने नए सिरे से मॉडिफाई कर एक आधुनिक, आकर्षक और आरामदायक वातानुकूलित पुस्तकालय (AC Library) में बदल दिया है. बस के अंदर किताबों के लिए सुंदर रैक, बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था और रोशनी का इंतजाम किया गया है, जिससे पाठकों को एक शांत और अनुकूल शैक्षणिक माहौल मिल सके.
आज की पीढ़ी के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' है जरूरी
आज के दौर में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने बच्चों से लेकर युवाओं तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. जिससे लोग किताबों की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं. नगर निगम की यह लाइब्रेरी ऑन व्हील्स इस समस्या का एक अनूठा तोड़ लेकर आई है.इस चलती-फिरती लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्क्रीन और सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया से बाहर निकालकर डिजिटल डिटॉक्स कराना है. फिलहाल यह बस घंटा घर चौक और स्मृति उद्यान के समक्ष ही खड़ी रहती है, लेकिन आने वाले समय में ज्ञान से सजी बस शहर के विभिन्न वार्डों, पार्कों और स्कूलों के पास पहुंचेगी, तो यह युवाओं और बच्चों को आकर्षित करेगी. जिससे वे मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाकर पन्नों वाली असली किताबों से जुड़ सकेंगे.
आने वाले समय में करेंगे विस्तार
आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि यह लाइब्रेरी किसी एक स्थान पर बंधकर नहीं रहेगी, बल्कि पहियों पर सवार होकर शहर के अलग-अलग हिस्सों, बस्तियों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचेगी. इसमें बच्चों की कॉमिक्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, कहानियों के संग्रह और सामान्य ज्ञान की बेहतरीन पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं. प्रदेश के ख्यातिलब्ध साहित्यकार विनोद शुक्ल और सुरेंद्र दुबे की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई है, जिससे लोग डिजिटल डिटॉक्स होंगे.
हमारे पास एक उपयोगहीन बस थी. जिसे लाइब्रेरी ऑन व्हील्स में परिवर्तित किया गया है. कबाड़ से जुगाड़ की परिकल्पना को साकार करते हुए इसका निर्माण किया गया है- आशुतोष पांडेय, आयुक्त, कोबरा नगर निगम
दिन भर में 25 30 लोग आते हैं पढ़ने
नगर निगम कोरबा के इस कदम की शहरभर में सराहना हो रही है. पर्यावरणविदों और शिक्षाविदों का कहना है कि एक तरफ जहां यह प्रोजेक्ट कबाड़ के सही इस्तेमाल से पर्यावरण बचाने का संदेश देता है, वहीं दूसरी तरफ यह समाज में पठन-पाठन की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मील का पत्थर साबित होगा. लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की देखरेख करने वाले केयरटेकर पुरुषोत्तम करते हैं कि लोग आते हैं और इसकी तारीफ करते हैं. दिन भर में लगभग 25-30 लोग यहां आकर बैठते हैं और अपने पसंद की किताब पढ़ते हैं. प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक से डेढ़ घंटा बैठता है, इतनी देर वह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करता.
क्यों जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स ?
शासकीय ईवीपीजी कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्मेंट की एचओडी डॉ अवंतिका कौशिल का कहना है कि पहले के जमाने में हम शरीर को डिटॉक्स करने की बात करते थे, लेकिन आज हमने अपने आप को जिस तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरण से घेर लिया है. हम कहीं भी जाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं. हर वक्त हम किसी न किसी मोबाइल की स्क्रीन के सामने मौजूद रहते हैं. इसका उपयोग अत्यधिक हो गया है. जिससे हम फिजिकली और मेंटली बीमार हो रहे हैं. इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है. कहीं न कहीं हमारे सोचने की क्षमता कम हो रही है, गर्दन पर जोर अधिक पड़ रहा है. आंखें कमजोर हो रही है. इन सब से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स बेहद जरूरी हो गया है. हमें अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करनी होगी और खुद को डिजिटल डिटॉक्स करना होगा.