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लखनऊ में आगजनी की घटना से सबक, चित्तौड़गढ़-अलवर में लाइब्रेरी व कोचिंग पर जड़ा ताला, किया सीज

चित्तौड़गढ़/अलवर: लखनऊ अग्निकांड की घटना और 15 छात्रों की मौत के बाद अब चित्तौड़गढ़ में भी प्रशासन अलर्ट हुआ है. कोचिंग सेंटरों व लाइब्रेरी को नोटिस देने के साथ ही फायर इक्विपमेंट और फायर एनओसी नहीं होने पर नोटिस जारी कर अब सीजिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इसी कड़ी में बुधवार को नगर परिषद की टीम ने कुंभानगर स्थित एसक्यू लाइब्रेरी और नगर पालिका कॉलोनी स्थित द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए भवन को सीज कर दिया. इससे लाइब्रेरी, कोचिंग सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है. नगर परिषद की टीम दल-बल के साथ दोनों ही प्रतिष्ठानों पर पहुंची थी. इसी प्रकार अलवर में भी तीन कोचिंग सेंटरों को नोटिस देकर सीज किया गया.

नगर परिषद के दमकल प्रभारी महेंद्र सरगरा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की है. सुरक्षा को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए गए थे. वहीं अब दो प्रतिष्ठानों पर बुधवार को सीजिंग की कार्रवाई की. यहां सीजिंग आदेश में नगर परिषद ने कहा कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में अग्निशमन मानदंडों की पालना नहीं हो पा रही है और फायर एनओसी व अग्निशमन उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं. गत 11 जून को इस संबंध में नोटिस दिया गया था.

दोनों ही संस्थानों की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है. ऐसे में फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं करना मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है और नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कोचिंग और ई-लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सीज किया जाता है. इस नोटिस के बाद नगर परिषद की ओर से ताला लगा दिया गया है और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण होने के बाद ही सीजिंग हटाई जाएगी. इस दौरान फायर अधिकारी महेंद्र सिंह, कमलेंद्र सिंह, देवेंद्र मेनारिया आदि मौजूद थे.