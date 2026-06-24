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लखनऊ में आगजनी की घटना से सबक, चित्तौड़गढ़-अलवर में लाइब्रेरी व कोचिंग पर जड़ा ताला, किया सीज

चित्तौड़गढ़ में फायर एनओसी नहीं होने पर 50 से अधिक ई-लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिए गए हैं.

Coaching Institutes In Sealed
चित्तौड़गढ़ में कोचिंग सेंटरों के बाहर हलचल (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़/अलवर: लखनऊ अग्निकांड की घटना और 15 छात्रों की मौत के बाद अब चित्तौड़गढ़ में भी प्रशासन अलर्ट हुआ है. कोचिंग सेंटरों व लाइब्रेरी को नोटिस देने के साथ ही फायर इक्विपमेंट और फायर एनओसी नहीं होने पर नोटिस जारी कर अब सीजिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इसी कड़ी में बुधवार को नगर परिषद की टीम ने कुंभानगर स्थित एसक्यू लाइब्रेरी और नगर पालिका कॉलोनी स्थित द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए भवन को सीज कर दिया. इससे लाइब्रेरी, कोचिंग सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है. नगर परिषद की टीम दल-बल के साथ दोनों ही प्रतिष्ठानों पर पहुंची थी. इसी प्रकार अलवर में भी तीन कोचिंग सेंटरों को नोटिस देकर सीज किया गया.

नगर परिषद के दमकल प्रभारी महेंद्र सरगरा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की है. सुरक्षा को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए गए थे. वहीं अब दो प्रतिष्ठानों पर बुधवार को सीजिंग की कार्रवाई की. यहां सीजिंग आदेश में नगर परिषद ने कहा कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में अग्निशमन मानदंडों की पालना नहीं हो पा रही है और फायर एनओसी व अग्निशमन उपकरण स्थापित नहीं किए गए हैं. गत 11 जून को इस संबंध में नोटिस दिया गया था.

दोनों ही संस्थानों की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है. ऐसे में फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं करना मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है और नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कोचिंग और ई-लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सीज किया जाता है. इस नोटिस के बाद नगर परिषद की ओर से ताला लगा दिया गया है और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण होने के बाद ही सीजिंग हटाई जाएगी. इस दौरान फायर अधिकारी महेंद्र सिंह, कमलेंद्र सिंह, देवेंद्र मेनारिया आदि मौजूद थे.

पढ़ें: सुरक्षित होंगे राजस्थान के भवन: अग्नि सुरक्षा व लाइफ सेफ्टी के लिए अब एक ही फ्रेमवर्क

लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर, होटलों में भी नहीं फायर सेफ्टी: उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ शहर में करीब 50 से अधिक ई-लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर संचालित हैं. इन्हें नोटिस दिए गए हैं. वहीं, शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी या तो फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं है या फिर एनओसी के बावजूद उपकरण कबाड़ हो चुके हैं. लेकिन लखनऊ की घटना होने के बाद अब नगर परिषद की कार्रवाई लकीर पीटने के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि स्थानीय निकाय ने भी नियमित रूप से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही कभी औचक निरीक्षण किया है.

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अलवर में एक भवन को सील किया गया (ETV Bharat Chittorgarh)

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड के बाद जयपुर में बढ़ी चिंता, कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे, 25 संस्थान सीज

अलवर में कोचिंग सेंटर सीज: अलवर में नगर निगम ने शहर में अनेक कोचिंग सेंटरों की जांच की. फायर एनओसी व सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं मिलने पर कई कोचिंग सेंटरों को सीज कर दिया. कार्रवाई के दौरान कई कोचिंग सेंटरों पर क्लासेज में छात्र मौजूद थे. इससे वहां हड़कंप मच गया. अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि नगर निगम की टीम ने शहर के 3 कोचिंग संस्थान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 180 दिनों के लिए सीज कर दिया. उन्होंने बताया कि किसी भी कोचिंग संस्थान में कम से कम दो एग्जिट प्लान होने चाहिए, जिससे कभी भी आग लगने की घटना होने पर छात्र व स्टाफ तुरंत सुरक्षित बाहर निकल सके.

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