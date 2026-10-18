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पलामू में अनुमंडल स्तर खुलेंगे लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर, गरीब और असहाय छात्रों की मदद के लिए प्रशासन की पहल

पलामू समाहरणालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने एक योजना तैयार की है. जिला प्रशासन गरीब, असहाय और वैसे छात्रों की मदद करेगा जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. पलामू में अनुमंडल स्तर पर लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे. पलामू के मेदिनीनगर, छत्तरपुर और हुसैनाबाद में अनुमंडल स्तर पर कोचिंग और लाइब्रेरी खोलने की तैयारी है. अनुमंडल स्तर पर छात्रों की उपस्थिति के आधार पर प्रखंड स्तर पर भी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलने पर प्रशासनिक अधिकारी विचार करेंगे.

कोचिंग के माध्यम से छात्रों को बैंकिंग, रेलवे कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी. फिलहाल अनुमंडल स्तर पर पहले चरण में 100-100 के करीब छात्रों को पढ़ाया जाएगा. बाद में उनकी मौजूदगी के आधार पर संख्या बढ़ाई जाएगी. पलामू जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इच्छुक छात्रों से उनका पूरा ब्योरा भी मांगा है.