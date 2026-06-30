लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती में डीवी के बाद भी रिजल्ट नहीं, संदिग्ध डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की वजह से हजारों का भविष्य अधर में
लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2024 में जारी हुआ था. इसके बाद 27 जुलाई, 2025 को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई.
Published : June 30, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर: माध्यमिक शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड-III के 648 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. लिखित परीक्षा, प्रोविजनल परिणाम और दस्तावेज सत्यापन के करीब सात महीने बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है. इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जल्द परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं.
लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2024 में जारी हुआ था. इसके बाद 27 जुलाई, 2025 को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 दिसंबर, 2025 को दो गुना प्रोविजनल परिणाम जारी किया. और 6-7 दिसंबर 2025 को दस्तावेज सत्यापन (डीवी) की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई. बावजूद इसके आज तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया. इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मंगलवार शाम को अभ्यर्थियों ने यहां मौन प्रोटेस्ट करते हुए बोर्ड अध्यक्ष के सामने गुहार लगाई. अभ्यर्थियों ने बताया कि दो विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री प्रकरण से पूरी भर्ती अटकी पड़ी है. जबकि हजारों अभ्यर्थियों का उस मामले से कोई संबंध नहीं है, फिर भी सभी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.
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मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना: अभ्यर्थियों ने मांग की है कि संबंधित विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों का परिणाम अस्थायी रूप से होल्ड रखते हुए शेष अभ्यर्थियों का अंतिम या फिर प्रोविजनल परिणाम जारी किया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सके. अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार हो रही देरी से वो मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से गुजर रहे हैं. कई अभ्यर्थियों के अन्य रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं और लंबे इंतजार से उनमें निराशा बढ़ रही है.
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दो रोजगार मेलों से भी बाहर रही भर्ती: अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले जनवरी 2026 में आयोजित रोजगार मेले में उनकी नियुक्ति की संभावना जताई गई थी, लेकिन परिणाम जारी नहीं होने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके. अब जुलाई 2026 के रोजगार मेले में भी शिक्षा विभाग 423 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना चाहता था, लेकिन अंतिम परिणाम लंबित रहने के कारण इस भर्ती को इसमें भी शामिल नहीं किया गया. रिजल्ट जारी कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री जोगाराम पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से भी मुलाकात की. अभ्यर्थियों का दावा है कि सभी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है.
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शिक्षा मंत्री बोले, 'रिजल्ट जारी करना बोर्ड का अधिकार': इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भर्ती का परिणाम जारी करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है और बोर्ड ही तय करेगा कि परिणाम कब जारी होगा. हालांकि उन्होंने बताया कि उनके निर्देश पर शिक्षा विभाग के सचिव ने इस संबंध में बोर्ड अधिकारियों से बातचीत की है.
181 अभ्यर्थियों की डिग्री संदिग्ध: उधर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि भर्ती का परिणाम जारी करने के पक्ष में है, विभाग से पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की स्पष्ट दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट मांगी है. इसी संबंध में बोर्ड की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भी भेजा गया था. उन्होंने बताया कि बोर्ड ने 181 अभ्यर्थियों के संबंध में पात्र, अपात्र या फिर प्रोविजनल स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. इन कैंडीडेट्स की डिग्री संदिग्ध बताई गई है. ये डिग्री मेरठ और शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी की है. जिन की जांच का स्टेटस अभी क्लियर नहीं हुआ है फिर भी कोशिश यही है कि जुलाई के महीने में ही ये रिजल्ट जारी किया जाए. अभी रिजल्ट को किस तरह जारी करना है, उस पर मंथन किया जा रहा है.