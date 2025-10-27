ETV Bharat / state

दिल्ली एसिड अटैक पर LG ने लिया कड़ा संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक की घटना को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए अत्यंत गंभीरता से लिया है. उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. एलजी ने घटना की क्रूरता पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा को तत्काल और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

राज निवास से जारी एक बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए. एलजी ने जोर देकर कहा कि ऐसे अपराध समाज में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित तथा गहन जांच की आवश्यकता है.

तेजाब की उपलब्धता पर भी मांगा जवाब

उपराज्यपाल सक्सेना ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए पुलिस कमिश्नर से यह भी पूछा है कि शहर में तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद हमलावरों ने इसे कैसे हासिल किया. यह सवाल तेजाब की खुदरा बिक्री पर लागू नियमों की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंताएं पैदा करता है. उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस इस पहलू की गहराई से जांच करे और तेजाब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करे.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना (ETV Bharat)

उपराज्यपाल ने पीड़ित और उसके परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है. उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से संपर्क साधा है और पीड़िता का सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. यह घटना दिल्ली में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर एलजी के सख्त रुख ने पुलिस और प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ा दिया है. एलजी के निर्देश यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम हैं कि दोषियों को मिसाल कायम करने वाली सजा मिले और भविष्य में ऐसे घिनौने अपराधों को रोका जा सके.