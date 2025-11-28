ETV Bharat / state

युवा IPS अधिकारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया सुशासन का मंत्र, जानें कैसे होती है ट्रेनिंग

उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया. ( उपराज्यपाल वीके सक्सेना X हैंडल )