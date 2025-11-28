ETV Bharat / state

युवा IPS अधिकारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया सुशासन का मंत्र, जानें कैसे होती है ट्रेनिंग

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 7:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को राज निवास में 2023 और 2024 बैच के प्रोबेशनर्स आईपीएस अधिकारी के साथ संवाद किया. उन्होंने सभी अधिकारियों को ज्ञान और कौशल का उपयोग जनसेवा के लिए करने की सलाह दी. उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अपनी प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए करें.

उपराज्यपाल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी अधिकारी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के मूल मूल्यों को हमेशा बनाए रखें. उन्होंने कहा, "आप एक चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत करियर की दहलीज पर खड़े हैं. आपका ज्ञान और कौशल तभी सार्थक होगा जब वह जनता के हित में उपयोग किया जाए." उपराज्यपाल ने अधिकारियों को उनके करियर के मार्ग पर आने वाली संभावित चुनौतियों के प्रति भी आगाह किया.

उपराज्यपाल ने भावी अधिकारियों को आत्म-प्रक्षेपण से बचने और पब्लिक की सेवा के प्राथमिक लक्ष्य से भटकने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी. उनका आशय यह था कि पुलिसिंग एक सेवा है, और प्रसिद्धि या व्यक्तिगत प्रचार की चाहत से बचते हुए अपने मूल कर्तव्य यानी जनता की सेवा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. राज निवास में हुए इस संवाद सत्र ने युवा आईपीएस अधिकारियों से उपराज्यपाल ने अंत में सभी के उज्जवल और सफल करियर की कामना की.

जानिए कैसे होती है चयनित आईपीएस की ट्रेनिंग

चयनित आईपीएस का प्रशिक्षण की एक कठोर प्रक्रिया होती है, जिसे उन्हें देश की कानून व्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. प्रशिक्षण को मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया जाता है. पहला होता है फाउंडेशन कोर्स और बुनियादी प्रशिक्षण. सबसे पहले, उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादम में सिविल सेवा के अन्य अधिकारियों (IAS, IFS, आदि) के साथ एक फाउंडेशन कोर्स पूरा करना होता है.

इसके बाद, उन सभी को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भेजा जाता है. यह उनके प्रशिक्षण का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और अन्य विशेष कानून, हथियार चलाना, परेड, बिना हथियार के युद्ध, पुलिस प्रबंधन, और भीड़ नियंत्रण, आधुनिक अपराध विज्ञान और डिजिटल युग के खतरों से निपटना जैसे अलग-अलग विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है.

