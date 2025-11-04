ETV Bharat / state

एलजी वीके सक्सेना ने सात IAS और नौ दानिक्स अधिकारियों के कार्यभार में किया बदलाव, देखें सूची

दिल्ली जल बोर्ड के एडिशनल सीईओ आईएएस अधिकारी एकता राजा बाबू को विशेष सचिव कोऑपरेटिव सोसायटीज की जिम्मेदारी दी गई है.

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली में आईएएस और दानिक्स कैडर के 16 अधिकारियों का तबादला किया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद यह ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है. ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (डीडीमए) के मौजूदा सीईओ आईएएस हेमंत कुमार को अर्बन डेवलपमेंट विभाग के विशेष सचिव का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है. वहीं, ट्रेड एंड टैक्सेज विभाग के स्पेशल कमिश्नर के साथ ही टूरिज्म विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस सुनील अनचिएका को वर्तमान पदों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं, दिल्ली जल बोर्ड के एडिशनल सीईओ आईएएस अधिकारी एकता राजा बाबू को विशेष सचिव कोऑपरेटिव सोसायटीज की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही पूर्वी जिले के डिप्टी कलेक्टर अमोल श्रीवास्तव को लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. गिरफ्तार होने पर दिल्ली सरकार ने आईएएस तालो पोटोम काे लोक निर्मण विभाग में विशेष सचिव के पद से हटा दिया गया है. इसके अलावा अन्य कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों के साथ अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं. वहीं, दो आईएएस और एक दानिक्स अधिकारी सहित पोस्टिंग का इंतजार कर रहे तीन अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. बता दें कि, दिल्ली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार होने के बाद आईएएस तालो पोटोम को निलंबित करने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दी है.

16 अधिकारियों के कार्यभार में किया गया बदलाव
16 अधिकारियों के कार्यभार में किया गया बदलाव (ETV Bharat)

वहीं सरकार ने इनके स्थान पर बिक्री एवं कर विभाग में विशेष आयुक्त सुनील अंचिपका को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह जिम्मेदारी दे दी है. इन्हें मिलाकर सरकार ने कुल सात आईएएस और नौ दानिक्स अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है. लगभग सभी आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो कई दानिक्स को नई जिम्मूेदारी दी गई है. तालो पोटोम अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज से प्रमोटेड आईएएस हैं. एजीएमयूटी कैडर मिलने के बाद पूर्व में ईटानगर कैपिटल रीजन के डीएम रह चुके हैं.

53 वर्षीय पोटोम पहली बार तबादला होकर दिल्ली आए थे और गत जून से दिल्ली पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे, वह छुट्टी लेकर गत 17 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश अपने घर गए थे. इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में 23 अक्टूबर को 19 वर्षीय गोमचू येकर सहित एक अन्य ने आत्महत्या कर ली थी. घटनास्थल से बरामद हुए सुसाइड नोटों में तालो पोटोम द्वारा उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया था. आईएएस ने 29 अक्टूबर को ईटानगर के नीरजुली पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

