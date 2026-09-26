महिला सुरक्षा पर LG तरनजीत सिंह संधू सख्त, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई रात की गश्त
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के लिए जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट पार्क और आस-पास के इलाकों में रात की गश्त बढ़ा दी.
Published : September 26, 2026 at 8:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रात के समय पैदल और बाइक गश्त (पेट्रोलिंग) को कई गुना बढ़ा दिया है. जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट पार्क समेत तमाम संवेदनशील इलाकों में महिला पुलिसकर्मियों के साथ भारी बल तैनात किया गया है, जो न सिर्फ चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहा है, बल्कि आधी रात को सड़कों पर उतरकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल का भरोसा भी दिला रहा है.
आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पास उत्तरी रिज स्थित बोंटा पार्क का औचक निरीक्षण भी किया. इस दौरान मुख्य सचिव और उत्तर दिल्ली की डीसीपी भी उनके साथ मौजूद रहीं. एलजी ने पार्क में सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी और रास्तों पर मौजूद डार्क स्पॉट का जायजा लिया.
Delhi: Following Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu's directions, West District Police intensified night-time foot and bike patrols. Police, including women personnel, patrolled Janakpuri’s District Park and surrounding areas, reviewed security arrangements and urged… pic.twitter.com/z2chFAzJMw— IANS (@ians_india) September 25, 2026
निगरानी और गश्त बढ़ाने के आदेश
एलजी ने अधिकारियों को पार्क के रास्तों में अंधेरे वाले स्थानों को खत्म करने और सभी लाइटों को पूरी तरह चालू रखने के निर्देश दिए. साथ ही नियमित निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा. एलजी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. सार्वजनिक पार्कों में लोग बिना किसी डर के टहल सकें, व्यायाम कर सकें और समय बिता सकें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है.
Delhi: In view of the increasing crimes against women, Delhi Police conducted foot patrolling today at Nehru Park in Chanakyapuri. During the patrol, Delhi Police officers and personnel went to every corner of the park, making people feel a sense of security.— IANS (@ians_india) September 25, 2026
(25/9/26) pic.twitter.com/xnchnS7FQE
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में पैदल गश्त की. गश्त के दौरान, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान पार्क के हर कोने में गए, जिससे लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ.
Delhi: A women’s Pink Booth has been set up near Deshbandhu College in Kalkaji’s Krishna Market. Women police personnel will be deployed from 8 am to 8 pm, with strict action ordered against any untoward incident.— IANS (@ians_india) September 25, 2026
(25/9/26) pic.twitter.com/cVHrA7VU6w
महिलाओं के लिए पिंक बूथ
कालकाजी की कृष्णा मार्केट में देशबंधु कॉलेज के पास महिलाओं के लिए एक 'पिंक बूथ' बनाया गया है. यहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
Delhi: Tight security arrangements have been made at Astha Kunj Park following a reported gang rape incident. Delhi Police and paramilitary personnel have been deployed at the park, while security forces are also being stationed at parks across the national capital as part of… pic.twitter.com/ZYa1UX9Q86— IANS (@ians_india) September 25, 2026
पार्क में पैरामिलिट्री के जवान तैनात
आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप की घटना की खबर के बाद सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. पार्क में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के तहत राजधानी के अन्य पार्कों में भी सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं.
#WATCH | दिल्ली | DCP सचिन शर्मा ने कहा, “हम पार्कों, ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों और स्कूलों के आस-पास के इलाकों में पेट्रोलिंग पर खास ध्यान देते हैं, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आपराधिक या असामाजिक तत्वों को इन जगहों पर आने से रोका जा सके... हम स्कूलों और कॉलेजों… https://t.co/hAiV2pSaOq pic.twitter.com/KL98PPUFFb— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
DCP सचिन शर्मा ने कहा कि हम पार्कों, ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों और स्कूलों के आस-पास के इलाकों में पेट्रोलिंग पर खास ध्यान देते हैं, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आपराधिक या असामाजिक तत्वों को इन जगहों पर आने से रोका जा सके. हम स्कूलों और कॉलेजों में आउटरीच प्रोग्राम भी चला रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी खास इलाके या मुद्दे से जुड़ी उनकी शिकायतों या चिंताओं को दूर किया जा सके. वे किसी भी समस्या के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, और हम इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे.
#WATCH | दिल्ली | साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP अनंत मित्तल ने जहाँपनाह पार्क में वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर साउथ दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम पर कहा, " महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता है, थी और हमेशा रहेगी। सभी… pic.twitter.com/9jf7DzXJIV— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
जहाँपनाह पार्क में जागरूकता कार्यक्रम
साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP अनंत मित्तल ने जहाँपनाह पार्क में वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर साउथ दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम पर कहा कि महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता है, थी और हमेशा रहेगी. सभी नागरिकों के साथ मिलकर हम पार्क में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. जहांपनाह सिटी फोरेस्ट एक बहुत बड़ा पार्क है। हमारा प्रयास रहता है कि हम यहां निरंतर पेट्रोलिंग रखें। हमारा प्रयास है कि यहां पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए. ड्रोन के जरिए भी हम यहां सर्वे करवाएंगे. यहां महिलाओं ने जो समस्याएं बताई हैं उसे देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हम यहां पर एक PCR को स्टेशन करेंगे ताकि कोई तकलीफ आने पर वे तुरंत वहां संपर्क कर सकें.
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास कथित गैंग-रेप की घटना के बाद नेहरू पार्क में पुलिस ने पेट्रोलिंग की। pic.twitter.com/gSFg0a5DHr— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
बता दें कि दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास कथित गैंग-रेप की घटना के बाद नेहरू पार्क में पुलिस ने पेट्रोलिंग की. इसके अलावा एलजी ने दिल्ली के सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे. एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया था. ऑडिट में रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस गश्त और सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है.
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