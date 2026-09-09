PG और किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर LG सख्त, एसएचओ को दिए निर्देश
इस पूरी कवायद का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस और छात्र समुदाय के बीच एक सीधा, पारदर्शी और जवाबदेह संवाद स्थापित करना है.
Published : September 9, 2026 at 2:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों के आसपास पीजी (पेइंग गेस्ट), किराए के मकानों और अन्य परिसरों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को अब और अधिक पुख्ता किया जाएगा. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के स्पष्ट निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने एक विस्तृत और सख्त आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी थाना प्रभारियों (एसएचओ) और सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) को अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे छात्र-छात्राओं के साथ नियमित संवाद स्थापित करने और उनकी सुरक्षा चिंताओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं.
उपराज्यपाल ने हाल ही में पुलिस महकमे के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठकों में छात्र समुदाय के बीच पुलिस की पहुंच को मजबूत करने और उनमें सुरक्षा का भाव तथा भरोसा पैदा करने पर विशेष जोर दिया था. इसी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने स्थानीय स्तर पर एक संरचित और सक्रिय संवाद अभियान तुरंत प्रभाव से शुरू करने का आदेश दिया है. साथ ही, इस पूरी कवायद की एक्शन टेकेन रिपोर्ट 20 सितंबर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया है.
विश्वविद्यालय और कॉलेज क्षेत्रों पर विशेष फोकस
जारी आदेश के अनुसार, विशेष रूप से उन इलाकों के एसएचओ और एसीपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं, जहां कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, बड़े छात्र आवासों और पीजी सुविधाओं की सघनता अधिक है. इन अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी छात्र-वासों का दौरा कर वहां रहने वाले युवाओं से सीधा संवाद कायम करना होगा. पुलिस अधिकारियों को इस विशेष अभियान के तहत प्राथमिकता से काम करने को कहा गया है.
सोशल मीडिया पर प्रचार और जवाबदेही तय
छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी सभी आशंकाओं और समस्याओं को गंभीरता से सुनना तथा उनकी पहचान करना, महिलाओं की सुरक्षा, स्थानीय अपराध, उत्पीड़न के मामलों और आवास से जुड़ी अन्य कठिनाइयों का आकलन करना जो छात्रों के सुरक्षित जीवन को प्रभावित करती हैं. स्थानीय पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में बिना किसी देरी के त्वरित सुधारात्मक और एहतियाती कदम उठाना, ऐसे मुद्दे जो अन्य विभागों या स्थानीय नागरिक निकायों (सिविक एजेंसियों) के दायरे में आते हैं, उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना शामिल है.
इस पूरी कवायद का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि पुलिस और छात्र समुदाय के बीच एक सीधा, पारदर्शी और जवाबदेह संवाद स्थापित करना है. पुलिस चाहती है कि छात्र किसी भी आपात स्थिति या असुरक्षा की भावना में खुद को अकेला न महसूस करें और उन्हें आसानी से पुलिस सहायता उपलब्ध हो सके. इसके साथ ही एलजी कार्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस जन-कल्याणकारी और सुरक्षात्मक पहल का उचित प्रचार-प्रसार आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों व अन्य माध्यमों से किया जाए. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रचार केवल दिखावे का न हो, बल्कि इसका आधार धरातल पर हुआ वास्तविक कार्य और उसका फॉलो-अप होना चाहिए.
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