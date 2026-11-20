LG ने की राजस्व विभाग की समीक्षा, भूमि प्रशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने के दिए निर्देश
उपराज्यपाल राजधानी के जल निकायों के पुनरुद्धार कार्य को गति देने पर भी बल दिया, जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिल सके.
Published : November 20, 2026 at 9:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में भूमि प्रशासन को मजबूत करने, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के कामकाज और आगामी रोडमैप की विस्तृत समीक्षा की. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली के सभी 13 जिलों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जन-सुविधाओं को अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया. इस बैठक में मुख्य सचिव राजीव कुमार भी मौजूद थे.
समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने कई प्रमुख पहलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने विशेष रूप से 'दिल्ली संपत्ति अभिलेख विधेयक, 2026' (Delhi Property Records Bill, 2026) की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकें. इसके साथ ही, उन्होंने राजधानी के जल निकायों के पुनरुद्धार कार्य को गति देने पर भी बल दिया, जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिल सके.
नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए उपराज्यपाल ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के आधुनिकीकरण का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि संपत्ति पंजीकरण और राजस्व से जुड़ी प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की मांग है. इसके अतिरिक्त, डिजिटल सेवाओं की पहुंच और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया, ताकि आम लोगों को विभिन्न प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
बैठक में उपराज्यपाल संधू ने प्रशासनिक सुधारों के महत्व पर कहा कि एक जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए व्यवस्था में मौजूद बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पड़े पदों को समय रहते भरा जाए, क्योंकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन के बिना योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है.
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उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट किया कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. राजधानी के सभी 13 जिलों में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने के लिए विभाग को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तेजी से काम करना होगा. उपराज्यपाल की तरफ से साझा की गई इस कार्ययोजना से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में दिल्ली के नागरिकों को भूमि और राजस्व संबंधी सेवाओं में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.
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