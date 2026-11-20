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LG ने की राजस्व विभाग की समीक्षा, भूमि प्रशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने के दिए निर्देश

LG ने की राजस्व विभाग की समीक्षा ( LG Social Media )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में भूमि प्रशासन को मजबूत करने, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के कामकाज और आगामी रोडमैप की विस्तृत समीक्षा की. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली के सभी 13 जिलों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जन-सुविधाओं को अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया. इस बैठक में मुख्य सचिव राजीव कुमार भी मौजूद थे.

समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने कई प्रमुख पहलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने विशेष रूप से 'दिल्ली संपत्ति अभिलेख विधेयक, 2026' (Delhi Property Records Bill, 2026) की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकें. इसके साथ ही, उन्होंने राजधानी के जल निकायों के पुनरुद्धार कार्य को गति देने पर भी बल दिया, जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिल सके.