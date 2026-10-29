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दिल्ली को व्यापार और जीवनयापन के लिए अधिक सुगम बनाने वाले आदेशों की LG ने की समीक्षा

उपराज्यपाल की बैठक ( Photo Credit ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में 'इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई उड़ान देने के लिए उपराज्यपाल ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अब फैसलों को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं. एलजी ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत बचे हुए सभी प्राथमिक कार्यों को हर हाल में नवंबर महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाए.

उपराज्यपाल सचिवालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, प्रधान सचिव (गृह), डीडीए के उपाध्यक्ष और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. गौरतलब है कि इससे पूर्व 21 अगस्त को भी इस संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों को समयसीमा का पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए थे.