दिल्ली के स्कूलों में सुरक्षा का अभेद कवच, उपराज्यपाल ने दिए POCSO एक्ट के ऑडिट के निर्देश
उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के मंदिरों में बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
Published : June 17, 2026 at 9:12 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्कूली बच्चों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कड़ा रुख अपनाया है बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई.
स्कूलों में होगा व्यापक सुरक्षा ऑडिट
उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के मंदिरों में बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली के सभी स्कूलों में व्यापक सुरक्षा ऑडिट (Comprehensive Audit) कराने का निर्देश दिया है. इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान POCSO एक्ट के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहा है या नहीं. उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी है कि जिन संस्थानों में नियमों की अनदेखी पाई जाए, उनके खिलाफ बिना किसी रियायत के दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
Chaired a meeting to review the implementation status of the POCSO Act across the capital, along with @CPDelhi, Secretary (WCD), and Director (Education).— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 17, 2026
Directed a comprehensive audit of schools across Delhi to assess adherence to the provisions and guidelines of the POCSO… pic.twitter.com/diXGiKElGw
स्कूल परिसर के बाहर तैनात रहेगी पुलिस
सुरक्षा के मोर्चे पर उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष निर्देश दिए हैं. अब दिल्ली के सभी स्कूलों और छात्रों के प्रमुख आवागमन केंद्रों पर पुलिस की मौजूदगी को और अधिक सशक्त और विसिवल बनाया जाएगा. विशेष रूप से स्कूल की छुट्टी के समय जब बच्चों की भीड़ अधिक होती है, तब पुलिस का पहरा बढ़ाया जाएगा. यह कदम न केवल किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए है, बल्कि आमजन और अभिभावकों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से भी उठाया गया है.
मनचलों पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति
बैठक में उपराज्यपाल ने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली छेड़खानी (Eve-teasing) और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर एक छात्र की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है. उपराज्यपाल के इस निर्देश का मकसद राजधानी में एक ऐसा शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना है, जहां हर बच्चा बिना किसी भय के अपनी शिक्षा पूरी कर सके. दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली प्रशासन का यह कदम राजधानी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब तक के सबसे सख्त प्रयासों में से एक माना जा रहा है.
जानिए क्या होता है पॉक्सो (POCSO) एक्ट
पॉक्सो (POCSO) एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) जैसे अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक सख्त केंद्रीय कानून है. POCSO (लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण) है. यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ था.
इस कानून की मुख्य बातें
- यह कानून लड़का और लड़की दोनों पर समान रूप से लागू होता है.
- इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की 'सहमति' का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता है. बच्चा अपनी मर्जी से भी शामिल हो, तो भी आरोपी पर पॉक्सो की धाराएं ही लागू होती हैं.
- अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है.
- यदि कोई बच्चा तुरंत शिकायत नहीं कर पाता है, तो घटना के कई साल बाद भी वह मामला दर्ज करवा सकता है.
- इसमें पीड़ित बच्चे की पहचान को गुप्त रखा जाता है. मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में बंद कमरे (इन कैमरा) में होती है, ताकि बच्चा डरे नहीं.
- यौन उत्पीड़न (बिना शारीरिक संपर्क के गलत इरादा या छूना) के लिए धारा 11 और 12 के तहत सजा का प्रावधान है.
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