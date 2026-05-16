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दिल्ली में जल सुरक्षा की बड़ी मुहिम: उपराज्यपाल ने शुरू किया 'जल संचय अभियान', 30 अगस्त तक संवरेंगे 101 जलाशय

प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने पश्चिम विहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क से की 'जल संचय अभियान' की शुरूआत

उपराज्यपाल ने शुरू किया 'जल संचय अभियान
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुरू किया 'जल संचय अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 4:01 PM IST

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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली को पानी के संकट से उबारने और इसके प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज पश्चिम विहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क से 'जल संचय अभियान' की औपचारिक शुरुआत की. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित यह अभियान एक 'मिशन-मोड' प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 30 अगस्त तक दिल्ली के 101 प्रमुख और महत्वपूर्ण जलाशयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया जाएगा इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान दिल्ली की जल सुरक्षा को मजबूत करने और इसके जलीय गौरव को वापस लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

मॉनसून से पहले 'ब्लू लंग्स' को पुनर्जीवित करने की तैयारी: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने स्पष्ट किया कि इस अभियान की रूपरेखा बेहद वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से तैयार की गई है. इसके पहले चरण में उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सीधे तौर पर पर्यावरण और भूजल स्तर को फायदा पहुंचाते हैं. जलाशयों के तलों में जमी गाद को गहराई से साफ किया जाएगा ताकि उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ सके. जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण और मलबे को साफ किया जाएगा, ताकि बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के इन जलाशयों तक पहुंच सके.

मॉनसून से पहले 'ब्लू लंग्स' को पुनर्जीवित करने की तैयारी
मॉनसून से पहले 'ब्लू लंग्स' को पुनर्जीवित करने की तैयारी (ETV Bharat)

वर्षा जल के संचयन और घटते भूजल स्तर को सुधारना: पहले चरण के इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य आगामी मॉनसून सीजन के दौरान वर्षा जल के संचयन को अधिकतम करना और दिल्ली के घटते भूजल स्तर को तेजी से सुधारना है. एलजी ने इन जलाशयों को दिल्ली का ब्लू लंग्स करार दिया, जो शहर के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं.

वर्षा जल के संचयन और घटते भूजल स्तर को सुधारना
वर्षा जल के संचयन और घटते भूजल स्तर को सुधारना (ETV Bharat)
प्रधानमंत्री के विजन 'जल सुरक्षा' से प्रेरित है अभियान: उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान पीएम के दीर्घकालिक जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के विजन के पूरी तरह अनुकूल है. दिल्ली जैसे महानगर में, जहां तेजी से होते कंक्रीटीकरण के कारण प्राकृतिक जल स्रोत दम तोड़ रहे हैं, वहां 101 जलाशयों को एक साथ पुनर्जीवित करना राजधानी की पारिस्थितिक लचीलेपन को नई ताकत देगा. उपराज्यपाल ने डीडीए और संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी 101 साइटों पर काम की समय-सीमा (30 अगस्त) का कड़ाई से पालन किया जाए.
सरकारी अभियान बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता सफल-एलजी
सरकारी अभियान बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता सफल-एलजी (ETV Bharat)
सरकारी अभियान बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता सफल-एलजीउपराज्यपाल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कोई भी सरकारी अभियान तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, जब तक उसमें जनता का सहयोग न हो. उन्होंने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक से अपील की कि वे जन भागीदारी के माध्यम से इस जल संचय आंदोलन का हिस्सा बनें. इस अभियान के शुरू होने से न केवल दिल्ली में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आने वाले दिनों में राजधानी को पानी की किल्लत से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.ये भी पढ़ें :

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