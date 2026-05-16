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दिल्ली में जल सुरक्षा की बड़ी मुहिम: उपराज्यपाल ने शुरू किया 'जल संचय अभियान', 30 अगस्त तक संवरेंगे 101 जलाशय

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुरू किया 'जल संचय अभियान ( ETV Bharat )