दिल्ली में जल सुरक्षा की बड़ी मुहिम: उपराज्यपाल ने शुरू किया 'जल संचय अभियान', 30 अगस्त तक संवरेंगे 101 जलाशय
प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने पश्चिम विहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क से की 'जल संचय अभियान' की शुरूआत
Published : May 16, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली को पानी के संकट से उबारने और इसके प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज पश्चिम विहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क से 'जल संचय अभियान' की औपचारिक शुरुआत की. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित यह अभियान एक 'मिशन-मोड' प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 30 अगस्त तक दिल्ली के 101 प्रमुख और महत्वपूर्ण जलाशयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया जाएगा इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान दिल्ली की जल सुरक्षा को मजबूत करने और इसके जलीय गौरव को वापस लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.
मॉनसून से पहले 'ब्लू लंग्स' को पुनर्जीवित करने की तैयारी: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने स्पष्ट किया कि इस अभियान की रूपरेखा बेहद वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से तैयार की गई है. इसके पहले चरण में उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सीधे तौर पर पर्यावरण और भूजल स्तर को फायदा पहुंचाते हैं. जलाशयों के तलों में जमी गाद को गहराई से साफ किया जाएगा ताकि उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ सके. जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण और मलबे को साफ किया जाएगा, ताकि बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के इन जलाशयों तक पहुंच सके.
वर्षा जल के संचयन और घटते भूजल स्तर को सुधारना: पहले चरण के इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य आगामी मॉनसून सीजन के दौरान वर्षा जल के संचयन को अधिकतम करना और दिल्ली के घटते भूजल स्तर को तेजी से सुधारना है. एलजी ने इन जलाशयों को दिल्ली का ब्लू लंग्स करार दिया, जो शहर के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं.