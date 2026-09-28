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दिल्ली की सुरक्षा पर हाई-लेवल मीटिंग: LG ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिए सख्त निर्देश, डार्क स्पॉट्स खत्म करने के आदेश

बैठक के दौरान निर्देश देते हुए दिल्ली LG ( Delhi LG Social Media )

नई दिल्ली: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए एलजी तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को बैठक की अध्यक्षता की. सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में महिलाओं से जुड़े अपराध पर चिंता जताई थी. उपराज्यपाल कार्यालय में देर शाम हुई इस अहम बैठक में मुख्य सचिव, एमसीडी कमिश्नर, एनडीएमसी चेयरमैन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई प्रमुख अधिकारी और एजेंसियों के मुखिया मौजूद रहे. बैठक में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से मंथन किया गया और एलजी ने साफ निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.