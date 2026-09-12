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दिल्ली के निर्माण मजदूरों को LG की सौगात, 'बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम' के तहत मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक अच्छी सामने आई है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम' को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. इस योजना के लागू होने से दिल्ली में पंजीकृत लाखों निर्माण श्रमिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी. अब मजदूरों को गंभीर बीमारियों या दुर्घटना के इलाज के लिए पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (DBOCWW) बोर्ड के साथ पंजीकृत 2.7 लाख से अधिक जीवित सदस्यों और उनके पात्र आश्रितों (पति/पत्नी व परिवार) को कवर किया जाएगा. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत लाई गई इस योजना को पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी थी, और अब उपराज्यपाल की मुहर लगने के बाद इसे जमीन पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है.

प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का सालाना सुरक्षा कवच

इस नई स्वास्थ्य योजना के प्रावधान बेहद व्यापक हैं. प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक और उनके योग्य जीवनसाथी के लिए हर साल नियमित हेल्थ चेक-अप की व्यवस्था होगी. मरीजों को सीजीएचएस दरों पर अनुबंधित अस्पतालों में आउट पेशेंट कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक, दवाइयां और इनपेशेंट (भर्ती होकर) इलाज की सुविधा पूरी तरह कैशलेस मिलेगी. योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत लाभार्थी को 2 लाख रुपये तक सालाना और पूरे परिवार को संयुक्त रूप से 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा.

इस योजना में दुर्घटनाओं, व्यावसायिक रोगों, पुरानी बीमारियों, विशेष देखभाल, मातृत्व स्वास्थ्य और पुनर्वास को भी शामिल किया गया है. कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मजदूर नजदीकी किसी भी गैर-अनुबंधित अस्पताल में इलाज करा सकेंगे. ऐसी स्थिति में उस अस्पताल को उस सीमित अवधि के लिए स्वतः अनुबंधित मान लिया जाएगा.