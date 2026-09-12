दिल्ली के निर्माण मजदूरों को LG की सौगात, 'बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम' के तहत मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
दिल्ली में निर्माण मजदूरों और उनके परिवार का स्वास्थ्य अब पूरी तरह सुरक्षित.
Published : September 12, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक अच्छी सामने आई है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम' को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. इस योजना के लागू होने से दिल्ली में पंजीकृत लाखों निर्माण श्रमिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी. अब मजदूरों को गंभीर बीमारियों या दुर्घटना के इलाज के लिए पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (DBOCWW) बोर्ड के साथ पंजीकृत 2.7 लाख से अधिक जीवित सदस्यों और उनके पात्र आश्रितों (पति/पत्नी व परिवार) को कवर किया जाएगा. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत लाई गई इस योजना को पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी थी, और अब उपराज्यपाल की मुहर लगने के बाद इसे जमीन पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है.
प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का सालाना सुरक्षा कवच
इस नई स्वास्थ्य योजना के प्रावधान बेहद व्यापक हैं. प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक और उनके योग्य जीवनसाथी के लिए हर साल नियमित हेल्थ चेक-अप की व्यवस्था होगी. मरीजों को सीजीएचएस दरों पर अनुबंधित अस्पतालों में आउट पेशेंट कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक, दवाइयां और इनपेशेंट (भर्ती होकर) इलाज की सुविधा पूरी तरह कैशलेस मिलेगी. योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत लाभार्थी को 2 लाख रुपये तक सालाना और पूरे परिवार को संयुक्त रूप से 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा.
इस योजना में दुर्घटनाओं, व्यावसायिक रोगों, पुरानी बीमारियों, विशेष देखभाल, मातृत्व स्वास्थ्य और पुनर्वास को भी शामिल किया गया है. कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मजदूर नजदीकी किसी भी गैर-अनुबंधित अस्पताल में इलाज करा सकेंगे. ऐसी स्थिति में उस अस्पताल को उस सीमित अवधि के लिए स्वतः अनुबंधित मान लिया जाएगा.
पारदर्शी क्रियान्वयन और विशेष तकनीक का इस्तेमाल
योजना के सुचारू संचालन और तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी' के माध्यम से लागू किया जाएगा. क्वालिटी एंड कॉस्ट-बेस्ड सिलेक्शन पद्धति से चुनी जाने वाली यह एजेंसी शुरुआती तीन साल तक काम संभालेगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर एक साल और बढ़ाया जा सकता है.
- मोबाइल मेडिकल यूनिट: कार्यस्थलों से श्रमिकों को अनुबंधित अस्पतालों तक लाने-ले जाने, स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने और जागरूकता फैलाने के लिए विशेष मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की जाएंगी.
- डिजिटल प्रबंधन: लाभार्थियों के रिकॉर्ड, उपचार के इतिहास और दावों के निस्तारण के लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल प्रणाली स्थापित की जाएगी.
- थर्ड-पार्टी ऑडिट: वित्तीय अनुशासन और पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एजेंसी के हर दावे का भुगतान करने से पहले थर्ड-पार्टी सत्यापन किया जाएगा.
निगरानी समिति करेगी कार्यों की देखरेख
बता दें कि योजना के क्रियान्वयन पर पैनी नजर रखने के लिए 'बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ कमेटी' का गठन किया गया है. डीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति के चेयरमैन होंगे, जबकि श्रम विभाग के सचिव-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, बोर्ड के वरिष्ठ लेखा अधिकारी और बोर्ड के सचिव इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य संभालेंगे. इस योजना के धरातल पर उतरने से निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश वर्ग को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा चक्र मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें: