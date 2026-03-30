कचरे के पहाड़ों से मिलेगी मुक्ति, भलस्वा लैंडफिल साइट पर बायो-रेमीडिएशन तेज करने का LG ने दिया निर्देश
एलजी ने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर न रहें. विशेषज्ञों से परामर्श कर कार्ययोजना में तेजी लाएं.
Published : March 30, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली को 'कचरे के पहाड़ों' से मुक्त करने के अभियान में तेजी लाने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली स्थित भलस्वा लैंडफिल साइट का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बायो-रेमीडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप दिल्ली को इन गंदगी के ढेरों से जल्द निजात दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
विदेशी तकनीक और विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद: निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पिछले एक साल में हुए कार्यों पर संतोष तो जताया, लेकिन यह भी माना कि अभी लक्ष्य दूर है. उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर न रहें. एलजी ने कहा, "विश्व स्तर पर कचरा निस्तारण के क्षेत्र में आ रही नवीनतम और उभरती हुई तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है. इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अध्ययन करें और विशेषज्ञों से परामर्श कर कार्ययोजना में तेजी लाएं."
Visited the @MCD_Delhi solid waste dump site at Bhalswa Landfill to review the progress of ongoing bioremediation efforts.— LG Delhi (@LtGovDelhi) March 30, 2026
After Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji had flagged the three major garbage dump sites in Delhi—Bhalswa, Ghazipur, and Okhla Landfills—as “mountains of… pic.twitter.com/0C7aznWDup
नए कचरे के प्रवेश पर सख्ती: भलस्वा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट्स पर वर्षों से जमा 'लेगेसी वेस्ट' (पुराना कचरा) तो एक चुनौती है ही, लेकिन प्रतिदिन आने वाला फ्रेश वेस्ट इस समस्या को और जटिल बना रहा है. एलजी ने एमसीडी को कड़े निर्देश दिए कि इन साइटों पर नए कचरे के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं. उन्होंने इस अभियान में जन-भागीदारी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि दिल्ली भर की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन को इस मिशन से जोड़ा जाए. एलजी ने जोर दिया कि घरों और बाजारों से ही कूड़े को गीला और सूखा श्रेणियों में अलग-अलग करना सुनिश्चित किया जाए. कूड़े का स्रोत पर ही पृथक्करण होने से बायो-रेमीडिएशन की प्रक्रिया कई गुना तेज हो जाएगी.
गर्मी में आग की घटनाओं को लेकर चेतावनी: गर्मी की आहट के साथ ही लैंडफिल साइट्स पर मीथेन गैस के कारण लगने वाली आग एक बड़ी समस्या बन जाती है. उपराज्यपाल ने इसे लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लैंडफिल साइटों पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम अभी से उठा लिए जाएं. इसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम और निगरानी तंत्र को चौबीसों घंटे अलर्ट पर रखने को कहा गया. निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने वहां काम कर रहे श्रमिकों से भी संवाद किया. उन्होंने श्रमिकों की कार्यप्रणाली और उन्हें पेश आने वाली दिक्कतों को समझा. एलजी ने स्पष्ट आदेश दिया कि संबंधित एजेंसिया साइट पर काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय और आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करें.
"प्रधानमंत्री ने 2022 में इन 'कचरे के पहाड़ों' को हटाने का आह्वान किया था. तब से काम युद्ध स्तर पर जारी है. हमारा लक्ष्य दिल्ली को एक स्वच्छ और वैश्विक स्तर का शहर बनाना है." — तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल
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