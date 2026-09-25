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दिल्ली के उत्तरी रिज स्थित बोंटा पार्क में एलजी का औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

उपराज्यपाल ने कहा, हर दिल्लीवासी को बिना किसी डर के पार्क में टहलने और अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताने का अधिकार है.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए एलजी तरणजीत सिंह सांधू
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए एलजी तरणजीत सिंह सांधू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 9:43 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में महिला और बाल सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उत्तरी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय के पास स्थित बोंटा पार्क का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव और डीसीपी नॉर्थ दिल्ली भी मौजूद रहे. निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वॉकवे और पार्क के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी की स्थिति और डार्क स्पॉट्स (अंधेरे वाले स्थानों) की पहचान कर उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था.

अंधेरे कोनों और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस: अधिकारियों के मुताबिक, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने पार्क के चप्पे-चप्पे का जायजा लिया. उन्होंने पैदल चलकर यह सुनिश्चित किया कि पार्क के अंदर ऐसा कोई भी कोना न बचे जहां रोशनी की कमी हो. निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित महकमों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजधानी के सभी सार्वजनिक और मनोरंजक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पार्क की लाइटें हर समय पूरी तरह से चालू और दुरुस्त रहें. साथ ही, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग (गश्त) बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहां आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: निरीक्षण के बाद अधिकारियों से बातचीत में उपराज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, 'हर दिल्लीवासी को बिना किसी डर के पार्क में टहलने, कसरत करने और अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताने का अधिकार है. हमारी कोशिश है कि शहर के सभी पार्क और खुले स्थान पूरी तरह से सुरक्षित, रोशन और जीवंत हों.'

अधिक सुधार होने की उम्मीद: गौरतलब है कि, दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी रिज क्षेत्र के पास होने के कारण बोंटा पार्क में सुबह और शाम को बड़ी संख्या में छात्र, बुजुर्ग और स्थानीय नागरिक टहलने और एक्सरसाइज करने आते हैं. हाल के दिनों में डार्क स्पॉट्स और लाइटिंग की समस्याओं को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं. एलजी के इस औचक रात्रि निरीक्षण से स्थानीय लोगों और वॉकर्स में सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है. प्रशासन की इस सक्रियता से अब पार्कों में सुरक्षा के स्तर में और अधिक सुधार होने की पूरी उम्मीद है. बीते दिनों दक्षिणी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना के बाद से लगातार दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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